Marco Mengoni zmagovalec sanremskega festivala

Na sanremskem festivalu italijanske popevke, ki se je zaključil v noči na nedeljo, je zmagal Marco Mengoni s pesmijo Due vite. Bil je prvi na vseh treh lestvicah - televizijskih gledalcev, žirije in novinarjev - ki določijo končnega zmagovalca. Zmagal je tudi nagrado za najboljšo priredbo pesmi, prav tako je zmago osvojil na petkovem večeru pesmi tujih izvajalcev, na katerem je predstavil Beatlesovo Let it be.

Zmago je posvetil vsem ženskam, ki so sodelovale na festivalu in je med drugim izjavil, da obžaluje odstotnost ženskih izvajalk med najboljšimi petimi skladbami.

Mengoni se bo tako zastopal Italijo na tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo maja v Liverpoolu.

Festival, ki sta ga vodila Amadeus in Gianni Morandi se je letos lahko pohvalil z izredno gledanostjo, kakršne državna televizija RAI že več desetletij ni beležila.