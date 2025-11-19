Med nominiranci za evropske filmske nagrade trije slovenski filmi

Evropska filmska akademija je danes razglasila nominirance za evropske filmske nagrade, med katerimi so tudi trije slovenski filmi, kar je prvič v zgodovini slovenskega filma. Nominirani so celovečerec Kaj ti je deklica, animirani film Zgodbe iz čarobnega vrta ter dokumentarec Fiume o Morte!.

V kategoriji celovečernih igranih filmov za najboljši prvenec je nominirana režiserka Urške Djukić s filmom Kaj ti je deklica, v kategoriji animiranih filmov za najboljši celovečerni animirani film in najboljši evropski film Zgodbe iz čarobnega vrta v režiji Leona Vidmarja, Davida Sukupa, Patrika Pašše in Jean-Clauda Rozeca ter v kategoriji za najboljši dokumentarni in najboljši evropski film slovenska manjšinska koprodukcija hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića Fiume o Morte!.

Film Kaj ti je deklica je med drugim slavil na 28. Festivalu slovenskega filma v Portorožu in prejel več mednarodnih nagrad in priznanj. Zgodba sledi zadržani Luciji, novinki v zboru, ki odhaja na pevske vaje v samostan v Čedad. Pod svoje okrilje jo vzame Ana-Marija ter jo vpelje v svet, ki poteka poleg pevskih vaj. Film je prejel tudi nagrado fipresci Društva slovenskih filmskih publicistov.

Zgodbe iz čarobnega vrta so nastale v slovensko-češko-slovaški in francoski koprodukciji. So rezultat enakovrednega sodelovanja produkcijskih hiš Maurfilm s Češke, slovaške Artichoke, ZVVIKS iz Slovenije in francoske Vivement Lundi!.

Fiume o morte! hrvaškega scenarista in režiserja Igorja Bezinovića je nekonvencionalni dokumentarec, ki tematizira zgodovinski dogodek, v v katerem je italijanski pesnik in fašist Gabriele D’Annunzio pred približno sto leti zavzel mesto Reka. Koproducent je slovenski produkcijski studio Nosorogi. Julij Zornik je pri filmu sodeloval kot oblikovalec zvoka, Gregor Božič se podpisuje pod filmsko fotografijo.

Podelitev evropskih filmskih nagrad bo 17. januarja 2026 v Berlinu.