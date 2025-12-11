Jodie Foster med resnico in percepcijo

Jodie Foster se je na povabilo režiserke Rebecce Zlotowski v filmu Vie privée prvič preizkusila z nastopom v francoščini in v filmu, ki ga je francoska avtorica poljskega in maroškega rodu posnela v celoti v Parizu. Dvakratna dobitnica oskarjeve nagrade, nepozabna pripravnica FBI-ja v filmu Ko jagenjčki obmolknejo Jonatha Demmeja, je tokrat Lilian Steiner, uspešna psihiatrinja, sicer Američanka, ki pa se je po desetletjih bivanja na francoskih tleh v celoti vživela v pariško stvarnost.

Z nekdanjim možem Gabrielom ima dokaj zapleten odnos. Veliko boljše ni niti s sinom Julienom, ki je pred kratkim postal očka. Napeta in vselej živčna Lilian z vse večjo težavo prisluhne tudi bolnikom in ko nekega dne izve, da je ena od njenih pacientk, Paula, naredila samomor, se ji svet zruši. Pauli je Lilian sledila že vrsto let in nikakor si ne uspe odpustiti, da ni pravočasno zaslutila pacientkine tesnobe. Ali, še huje, da ni znala prisluhniti njenim klicem v sili. Oči se ji začnejo močno solziti, a ne gre za navadno reakcijo na hudo novico: solz dobesedno več ne zmore več zadrževati, zato poišče pomoč pri svojem nekdanjem možu, sicer okulistu, ki pa simptoma ne zna pozdraviti.

Skeptična psihiatrinja se zato znajde pri hipnotizerki, ki jo popelje v skrito zgodbo, povezano z njo samo in z umrlo žensko. Prepričana, da so Paulo umorili, se Lilian z Gabrielovo pomočjo loti preiskovanja.

Film Rebecce Zlotowski ob fikcijski pripovedi raziskuje meje med resnico in percepcijo, še naprej pa se ukvarja z razmerji moči in zapletenostjo človeških čustev, ki se jih je danes petinštiridesetletna avtorica lotila že od prvih filmov.

Najnovejši celovečerec ponuja tako zgodbo na stičišču intimne drame in psihološkega kriminalnega filma, kjer ostaja vselej v središču pozornosti prav ženski pogled.

Film, predstavljen izven tekmovalnega dela festivala v Cannesu, je dobro zgrajena drama z očitnimi značilnostmi komedije, ki raziskuje sive cone uma in srca, podobno, kot to počenja Woody Allen, ki je med režiserkinimi najljubšimi vzori ...

Vita privata

Država: Francija, 2025

Režija: Rebecca Zlotowski

Igrajo: Jodie Foster, Daniel Auteuil in Virginie Efira