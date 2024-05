Med zajtrkom s smrtjo se sliši hitri rokenrol

Po uspešnem nastopu na legendarnem festivalu Hellfest in posledičnem ploščku Live at Hellfest se ameriški rokerji Duel vračajo z novo, svežo glasbo. Skupina bo namreč julija izdala svojo že peto studijsko ploščo z naslovom Breakfast With Death.

Zasedba Duel je nastala leta 2015. Bend iz Teksasa se je relativno hitro začel uveljavljati na ameriški underground glasbeni sceni. Gre za štiričlanski projekt, ki igra stoner metal glasbo z močnim vplivom roka in psihedelije iz sedemdesetih ter metala iz osemdesetih let. Bend danes sestavljajo pevec in kitarist Tom Frank, basist Drew Potter, ki je pred nekaj meseci zamenjal Alexa Weina, drugi kitarist Jeff Henson ter bobnar Patrick Pascucci. Med glasbene vzornike skupine spada angleška zasedba Black Sabbath, a tudi drugi bendi, kot so Thin Lizzy, Kiss in heavy metal legende Pentagram ter Iron Maiden. Frank in ostali so prej igrali v drugih rok in heavy metal skupinah, spoznali pa so se skoraj po naključju v glasbenem studiu Red Nova Ranch, ki ga sicer upravlja kitarist Jeff Henson. Že naslednji dan so začeli z vajami in stopili v kontakt z italijansko založbo Heavy Psych Sounds. Skupina je tako leta 2016 izdala prvenec Fears Of The Dead in opravila kar dve turneji ter na tak način uspešno prodrla na evropsko glasbeno sceno.

Že leto kasneje je sledila druga plošča Witchbanger, nato live album Live At The Electric Church in leta 2019 plošček Valley of Shadows. Leta 2020 je nova evropska turneja zaradi pandemije odpadla, zato pa so se fantje posvetili snemanju novih komadov. Leto kasneje je tako prišla na dan nova plošča In Carne Persona, v kateri je bilo veliko več heavy metal melodij oz. tistih kitar, ki so značilne za nov val angleškega heavy metala iz konca sedemdesetih. Uspeh albuma je med drugim pripomogel k temu, da so fante leta 2022 povabili na legendarni Hellfest, najbolj imenitni metal rok evropski festival. Frank in njegovi so se junija odpravili na evropsko turnejo, konec meseca pa nastopili na Hellfestu.

Po povratku domov je že napočil čas za nove komade. V nekaj mesecih je tako nastal plošček Breakfast With Death. Album bodo Henson in ostali predstavili na evropski turneji avgusta letos. Novi komadi sledijo že ustaljenemu glasbenemu kalupu in sicer hitremu rokenrolu s heavy metal odtenki. Aprila je zagledal luč prvi single Satan’s Invention, pravi poklon glasbenemu stilu irskih legendarnih rokerjev Thin Lizzy. Naslednji single Chaos Reigns, ki je izšel ravno danes, je bolj metal usmerjen. V njem Frank opisuje številne borbe med človekom in razburkanim morjem. Novi album Breakfast With Death je globalno gledano dober, svetujem vam pa, da bendu prisluhnete tudi v živo.

Breakfast With Death

Duel

Rokenrol, New Wave Of British Heavy Metal

Heavy Psych Sounds, 2024