Mittelfest – letos krat dva

Ob svojem 30. rojstnem dnevu se bo festival Mittelfest podvojil oziroma pomnožil. Tako je na spletni predstavitvi letošnje izvedbe zadovoljno ugotavljal predsednik združenja Mittelfest Roberto Corciulo, ki v konkretnem vsa ta leta pripravlja in uresničuje festival. Kot napovedano, bo festivalski program zaživel v dveh ločenih sklopih: od 24. do 27. junija se bo predstavil Mittelyoung, namenjen ustvarjalcem do 30. leta starosti, medtem ko bo osrednja prireditev potekala med 27. avgustom in 5. septembrom. Novi umetniški direktor Giacomo Pedini je svoj prvi festival naslovil Eredi (Dediči in dedinje), pod ta skupni klobuk pa je želel združiti tako sodobnike, med drugim dediče dosedanjega delovanja čedajskega festivala, kot tudi mlade in naše potomce, katerim bo prepuščena kulturna zapuščina tudi tega, kar smo znali ustvariti.

Umetniški direktor Giacomo Pedini je želel »vsaj omeniti vse, ki bodo oblikovali festival, pravzaprav dva, in tudi tiste, ki so ju pripravili«. Seznam ni kratek, vsekakor bo z navedbami datumov, krajev in vseh nastopajočih dostopen na spletni strani festivala. Uradno bo Mittelfest 2021 uvedel koncert Orkestra FJK s skladbami, posvečenimi rekam, naslov dogodku daje izrecno za to priložnost napisana skladba Devil’s Bridge, Hudičev most (avtor Christian Carrara). Koncert bo v petek, 27. avgusta, ob 18.30.

Med sobotnimi dogodki je Pedini opozoril na performans Mnémosyne (zamisel in izvedba Josef Nadj), na predstavo Europeana v režiji in interpretaciji Lina Guancialeja, pri kateri sodelujejo tudi slovenski harmonikar Marko Hatlak (v sodelovanju z Ljubljana Festivalom). Kot pomembno mednarodno sodelovanje je navedel gostovanje ljubljanske Drame s povsem ženskim predznakom: v torek, 31. avgusta, bo devet igralk v režiji Ivane Djilas izvedlo delo Moj mož, povzeto po kratkih zgodbah Rumene Bužarovske. Če povzamemo, bodo na festivalu predstavili 31 umetniških projektov, katerim je treba prišteti še spremljevalne pobude.

Mittelyoung: 162 predlogov. Toliko jih je pregledala komisija in izbrala tri gledališke, tri glasbene in tri plesne predstave »under 30«. Prva bo 24. junija na vrsti slovenska plesalka Lia Ujčič s performansom Indultado. Tri najbolje ocenjene predstave Mittelyounga bodo uvrščene v osrednji festivalski program.