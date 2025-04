Enajst žensk razmišljalo o meji

Kaj je za vas meja in kaj njeno prehajanje, je bilo vprašanje, okrog katerega se je razvil zbornik Ženske, meja, pisanje, ki je nastal v okviru razpisa za širjenje humanistične kulture, ki ga je leta 2022 objavila in finansirala dežela Furlanija - Julijska krajina. Preplet besedil različnih žensk, govorečih slovenski, italijanski in tudi hrvaški jezik, so v petek predstavili v knjigarni Ubik na Borznem trgu v Trstu. Z občutkom, predanostjo in globokim spoštovanjem do obravnavane teme so o projektu razpravljale Erica Mezzoli, avtorica spremne študije ter urednica zbornika, in senatorka Tatjana Rojc, avtorica predgovora.

Osrednji cilj projekta sta bila odkrivanje in promocija »obmejne literature«: literarne in tudi širše kulturne produkcije, ki vznika iz prepletov in izmenjav posameznikov, ki bivajo na stičiščih mej ter jezikov severovzhodnega jadranskega prostora. Projekt, ki se je osredotočil na razmišljanje o mejnem območju in prehajanju meja (o italijanskih pojmih confine in frontiera), se je začel pred letom dni in zaključil z izdajo publikacije (izšla je pri tržaški založbi Vita Activa). Ta združuje besedila žensk različnih starosti slovenske, italijanske in hrvaške skupnosti. Med enajstimi avtoricami, ki so se preizkusile v pisanju in razmišljanju o obravnavani temi, so tudi slovenske avtorice Ester Gomisel, Mojca Petaros in Jasna Simoneta. Nastala je tudi zvočna knjiga, s katero lahko neposredno slišimo glas ustvarjalk, ki so bile poleg delavnic pisanja deležne še drugih srečanj, poglabljanj in sprehodov, saj je bil poudarek tudi na spoznavanju okolja in odkrivanju tako okolice Samatorce kot Križa.