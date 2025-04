S podporo petih desnosredinskih list bo na volitvah v Tržiču, na katerih bodo občanke in občani 13. in 14. aprila izbirali novega župana, nastopal Luca Fasan. Županski kandidat je star 60 let; v politične vode je zaplaval leta 2016, ko ga je županja Anna Cisint imenovala za odbornika. Na tem mestu je bil potrjen leta 2022, odgovoren je bil za kulturo, trgovino, mala podjetja, marketing in velike dogodke.

Zakaj kandidirate?

Tržiču veliko dolgujem, tako s človeškega kot s profesionalnega vidika. Tu se je rodila moja hči, z družino tu živim že več kot 50 let. Po skoraj štirih desetletjih podjetniške dejavnosti, ki jo je zagnala moja mama in sva jo nato z ženo vodila naprej, sem začutil potrebo, da se mestu oddolžim in ponudim skupnosti svojo izkušnjo. Moja kandidatura je sad želje, da bi nadaljeval po upraviteljski poti ob boku Anne Cisint, ki je spet kandidirala za občinski svet in s katero imava enako vizijo. V zadnjih osmih letih sem bil v stalnem stiku z občani, podjetji in društvi, naš prostor - njegove dinamike in potenciale - dobro poznam. Tržič si zasluži župana, ki je zakoreninjen v skupnost in je sposoben združiti tradicijo in inovativnost.

V zadnjih letih so bili odnosi med občino in čedalje bolj številno skupnostjo tujcev, zlasti muslimansko, težavni. Kakšen bo vaš pristop v bodoče?

Naš pristop je bil vedno odprt, zahtevali smo le, da spoštujejo pravila, kot jih spoštujejo italijanski državljani. Kljub številnim srečanjem z muslimansko skupnostjo nismo prejeli nobenih konkretnih predlogov. Neupravičeno smo bili obtoženi rasizma, a naš cilj ostaja zagotavljanje zakonitosti. Tudi po jasnih razsodbah državnega sveta del muslimanske skupnosti ne upošteva pravil. Za pravo integracijo je potrebna recipročnost, zlasti do skupnosti, kot je naša, ki je več kot 95 odstotkov sredstev za socialo namenila priseljencem in plačala velik davek v smislu storitev, zlasti na področju izobraževanja in zdravstva. Samo z vzajemnim spoštovanjem in pravili lahko harmonično sobivamo.