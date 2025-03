Moč predmetov v taboriščih in zaporih

Letos bomo obeležili osemdeseto obletnico konca druge svetovne vojne, mejnika v svetovni zgodovini. Kot osrednja slovenska institucija za zgodovino dvajsetega stoletja bo Muzej novejše in sodobne zgodovine v Ljubljani z nizom razstav, dogodkov in publikacij osvetlil številne vidike tega obdobja. Ena izmed pobud je občasna razstava v preddverju Viteške dvorane Cekinovega gradu, ki nosi naslov Moč predmetov: Muzejska zbirka predmetov iz zaporov in taborišč. Na ogled bo še do 16. marca letos.

Na ogled je postavljen manjši del zbirke, ki jo hrani Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije ter v celoti vsebuje 1159 predmetov., ki v glavnem prihajajo iz italijanskih zaporov in taborišč. Ti se delijo na tiste, ki so bili odvzeti internirancem ob prihodu v taborišče, dalje na predmete, ki so jih ustvarili zaporniki ali taboriščniki, in še na tiste, ki jih je uporabljalo osebje zaporov in taborišč. Za razstavo so izbrani predvsem sklopi predmetov, na katerih so izpisana imena avtorjev in oseb, ki so jim bili posvečeni, in so kot osebni spominek ali intimen čustveni predmet močno orodje sporočilnosti.