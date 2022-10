Mogočni zvezdi nista zasijali

Dobro je, da se na filmsko platno skupaj vračata dve mogočni zvezdi, kot sta Julia Roberts in George Clooney. Slabo pa, da je tokratni celovečerec, v katerem nastopata, precej klišejski in podoben številnim drugim hollywoodskim komedijam s srečnim koncem.

Zgodba je postavljena na otok Bali. Tja se namreč na vrat na nos odpravita Georgia (Julia Roberts) in David Cotton (George Clooney), nekdanja zakonca, ki se po ločitvi pred petindvajsetimi leti nista nikoli več srečala. Druži ju hčerka Lily (Kaitlyn Dever), ki je diplomirala in se za nagrado odpravila na sanjski otok. Prav iz Balija lepo mamo in očarljivega očeta v Los Angelesu in Chicagu, kjer po novem živita, doseže novica, da se njuna Lily namerava poročiti z gojiteljem alg, v katerega se je med potovanjem noro zaljubila ...

Georgia in David nemudoma stopita na letalo, ker morata čimprej preprečiti hčerki najhujše – se pravi to, kar sta že sama zagrešila: da se poroči z zgrešeno osebo, ki jo premalo pozna. A kot se v najlepših komedijah dogaja, ju bo prav skupni načrt znova približal in na novo zanetil plamen ljubezni, ki je bil že ugasnil ...

Parkerjeva komedija, skoraj v celoti posneta v avstralskem Queenslandu, je že od samega začetka nastala po meri filmskih zvezdnikov, kakršna sta Clooney in Roberts, tako da gledalec naposled spregleda enoličnost zgodbe in dejstvo, da je marsikaj v filmu zelo predvidljivo. Sicer pa je to že četrti celovečerec zvezdniškega para, ki ga je kakorkoli vselej lepo gledati na filmskem platnu.

Ticket to paradise

ZDA, 2022

Režija: Ol Parker

Igrajo: Julia Roberts, George Clooney, Kaitlyn Dever