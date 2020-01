Muzikal Notredamski zvonar še naprej navdušuje

Polna dvorana gledališča Rossetti in stoječe ovacije so zaznamovale uprizoritev muzikala Notredamski zvonar (Notre Dame de Paris), ki se je v sredo zvečer vrnil na tržaški oder. Ljubezenska zgodba med lepo ciganko Esmeraldo in grbavim zvonarjem Quasimodom s Cocciantijevo glasbo tako še naprej ostaja magnet za različne generacije Tržačanov, ki italijansko različico francoskega muzikala vsakič sprejmejo z velikim navdušenjem.

Tudi tokratna predstava je bila scensko učinkovita, koreografsko brezhibna in pevsko popolna. Na tržaškem odru so nastopili legendarni pevci in plesalci, med katerimi velja omeniti Mattea Settija, Vittoria Matteuccija, Graziana Galatoneja, Gioja Di Tonna, v vlogi Esmeralde pa se je tokrat predstavila mlada Elhaida Dani, pevka in plesalka albanskega porekla, ki živi v Trstu.