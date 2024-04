Na bolonjskem sejmu razstava slovenskih ilustratorjev

Glavni protagonist sleherne slikanice je ilustracija, zato je ves osrednji prostor pavilijona Slovenije, letošnje častne gostje na sejmu otroških knjig v Bologni, namenjen ilustracijam. »In kaj se je zgodilo potem?« je naslov slovenske razstave odličnosti s področja ilustracije, ki se nanaša na radovednost otroka ob branju knjige, a dejansko razstira vizijo prihodnosti in deluje spodbudno. Na razstavi je predstavljenih več kot 50 ilustratorjev. Osrednji del razstave, ki sta ga arhitektki Sara Badovinac in Sara Škarica zasnovali kot prostor, ovit v baldahin, ustvarja intimnejše zaledje med ogledom, predvsem pa zavetje pred zvočno in vizualno nasičenostjo tega prostora. Zasnova razstave se navdihuje po konceptu renesančnih italijanskih knjižnic, ki so poleg centralne kompozicijske zasnove upoštevale skladnost in naravne vire svetlobe. Strokovna komisija se je pri izboru ilustratorjev opirala na kriterije prejetih mednarodnih in domačih nagrad ter objav v zadnjih petih letih.

V osrednjem prostoru je zbranih 12 najbolj reprezentativnih ilustratorjev, vsak ponuja na ogled po dva originala, dve reprodukciji in dve novejši knjigi na ogled. Na panojih pa beremo tudi misli, ki spremljajo ilustratorje med ustvarjanjem. »Skrinjice z zakladom ne razkrij. Notranjost nariši očem nevidno, zgolj s svetlobo. Prepusti torej otroški domišljiji«, piše Polona Lovšin. Kakovosti ilustracije ne gre iskati le v pripovednosti, temveč predvsem v evokativni sposobnosti, v spodbujanju radovednosti in smisla za lepoto. Med ogledom je Damijan Stepančič obenem povedal, da je pomen besed vedno isti, pri ilustracijah pa vsakič opaziš kaj drugačnega.

Strokovna komisija skupine Javne agencije za knjigo vsak dan ob 12. uri poskrbi za vodeni ogled razstave, pri katerem sodelujejo tudi sami avtorji. Najmlajši razstavljavec je Tržačan Jurij Devetak, s svojim uspešnim romanom v stripu, Nekropolo Borisa Pahorja, najstarejša pa Ančka Gošnik Godec, ki je prejela letošnjo nagrado Riharda Jakopiča za življenjsko delo. V širšem izboru sodelujočih je tudi Vesna Benedetič, s svojimi vedrimi barvami in pravljičnim svetom živali.