Na odru aktualen in aktualiziran Kosovel

Neizprosne ocene, aktualne misli Gledališče Ob stoletnici smrti pesnika Srečka Kosovela je na tržaškem odru še danes in jutri na ogled koprodukcija Slovenskega stalnega gledališča in Kosovelovega doma Vlak št. 123 v bodočnost. Multimedijska predstava z Matejem Zemljičem v glavni vlogi zasluži ogled

»Čas, v katerem živimo, je resen in krut. Je čas izkoriščanja strahov. Svet drsi iz tečajev, oglašajo se alarmi, povsod je kaos. Ponovno stojimo nad prepadom, ponovno. Ljudje se moramo sprijazniti z novo stvarnostjo, se znajti v njej. Smo pasivni, pa vendar hlastamo po upanju. Medtem težki dogodki padajo na nas. Preobrazbe ni in je ne bo, dokler končno ne razbijemo vsega, z gnilimi temelji vred. Kajti iz ruševin raste novi Človek.«

Besede, ki bi lahko bile zapisane danes. Lahko bi odražale današnjo stvarnost. A bile so zapisane pred dobrim stoletjem. Odražale so tedanje stanje, ki pa se, kot kaže današnja kruta svetovna stvarnost, ponavlja. Rešitve ni? Vedno je, mora biti.

Tako je prepričan Srečko Kosovel, ki je zgornje besede zapisal pred dobrim stoletjem. Svoj luciden, kritičen pogled na to, kar se je tedaj dogajalo v Ljubljani, na Krasu in širše v Evropi, je dejansko podkrepil z dozo upanja, da bo iz krize, iz vseh kriz zrasel nov Človek. In na posameznika in na vse ljudi prenesel odgovornost, da upanje uresniči.

Ob stoti obletnici pesnikovega rojstva so njegove jasne in uporniške misli obenem še zelo aktualne. Avtorji predstave Vlak št. 123 v bodočnost so Kosovelove pesmi in zapise povzeli v lepo zaokroženo gledališko uprizoritev, v kateri so izbrani citati osredotočeni zlasti na presojo družbenopolitične stvarnosti s pozivi za drugačno bodočnost.

Koprodukcija Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta in Kosovelovega doma Sežana je pravzaprav na sežanskem odru zaživela 18. marca 2024 ob 120-letnici pesnikovega rojstva. Za abonente in gledalce SSG so jo obnovili ob pesnikovi drugi pomembni obletnici, ob stoletnici smrti. V tržaškem Kulturnem domu bo predstava na sporedu še danes za goriške, ki si bodo predstavo ogledali v Trstu.

Zasnova uprizoritve Vlak št. 123 v bodočnost je obenem preprosta in kompleksna. V njej prevladujejo Kosovelove besede, ki pa so podkrepljene z glasbo, video projekcijami in premiki na odru. Oznaka avtorjev, da gre za vizionarsko multimedijsko predstavo, je utemeljena, ker združuje več elementov, ob tem pa podčrtuje kritično vizionarsko gledanje mladega pesnika in misleca.