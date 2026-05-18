Svetoivanski učenci v teh dneh na državnem šahovskem prvenstvu

Za marsikoga je šah težka in morda manj dostopna panoga, saj poleg poznavanja pravil igre zahteva koncentracijo, zmožnost premisleka in mirne živce. Mladi šahisti šole Župančič pa se z njimi gotovo lahko ponašajo.

Učenke in učenci osnovne šole Otona Župančiča pri Svetem Ivanu so se 11. aprila udeležili deželnega šolskega šahovskega turnirja, ki je potekal na zavodu Bertoni v Vidmu. Nastop so si priborili že marca, ko se je v tržaškem nakupovalnem središču Torri d’Europa odvijalo pokrajinsko tekmovanje, kjer so dečki zasedli prvo in tretje mesto, deklice pa tretje mesto. Na deželnem finalu v Vidmu pa so se dečki uvrstili na tretje mesto in si tako pridobili pravico do nastopa na državnem zaključnem tekmovanju, ki bo potekalo od danes do 21. maja v obmorskem letovišču Montesilvano pri Pescari.

Od začetka letošnjega šolskega leta namreč učenci 4. in 5. razreda z vnemo vadijo šah pod vodstvom vaditeljev društva LabŠah. Uvrstitev na državno prvenstvo je nedvomno veliko priznanje za male posameznike, njihove mentorje in njihove družine, ki jih pri tem podpirajo, kot tudi za ravnateljstvo, ki je znalo šah smotrno vplesti v vzgojno-didaktično ponudbo. Nastop mladih šahistov na državnem prvenstvu je gmotno podprl Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.