Na Poklonu viziji tudi Turkov film Kino Volta

Filmska nagrada Darko Bratina letos praznuje 25 let in ob njeni četrtkovi podelitvi francoskemu režiserju Nicolasu Philibertu so pri goriškem Kinoateljeju pripravili bogat festival Poklon viziji. Čeprav je nagrada poimenovana po ustanovitelju Kinoatelja, sociologu, filmskem kritiku in senatorju italijanske republike, Goričanu Darku Bratini, že vrsto let presega goriške meje. Tako bo tudi letos, ko bo festival Poklon viziji ob Gorici in Novi Gorici obiskal Trst, Špeter in Ljubljano.

Dogajanje se bo danes začelo v Kulturnem domu Nova Gorica, kjer bodo ob 17. uri v sekciji Prvi poleti predstavili več kot petdeset kratkometražcev iz svetovne produkcije in dela mladih študentov filmskih akademij. Ob 19.30 bodo prav tu predvajali nov film slovenske režiserke Sonje Prosenc Odrešitev za začetnike. Projekciji bo sledil pogovor s filmsko ekipo.

Festival Poklon viziji sovpada z začetkom distribucije dokumentarno igranega filma Kino Volta v italijanskih kinodvoranah. Film tržaškega režiserja Martina Turka pripoveduje o podjetniškem podvigu štirih Tržačanov, ki se pod vodstvom takrat še neznanega dublinskega učitelja Jamesa Joycea odločijo odpreti prvi irski kino – Cinema Volta na Mary Street v središču Dublina. Danes ob 18.00 in 20.30 ga bodo predvajali v tržaškem gledališču Miela. Na drugi projekciji bodo prisotni tudi režiser in ekipa (med njimi igralec Danijel Malalan); tržaški dogodek festivala Poklon viziji nastaja v sodelovanju s tržaško Hišo filma in v sklopu 56. Barcolane.

Kino Volta bodo v sklopu festivala in ob prisotnosti režiserja predvajali tudi v goriškem Kulturnem domu (v soboto, 12. oktobra, ob 18. uri). Osrednji festivalski dan bo sicer četrtek, 10. oktober, ko bo nagrajenec Nicolas Philibert ob 10. uri vodil mojstrsko delavnico v Hiši filma na goriškem Travniku, ob 11.30 pa mu bodo prav tu podelili nagrado Darko Bratina.Popoln spored projekcij na www.poklonviziji.com.