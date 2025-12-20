Na prvi matineji kvartet Thumos s Črtomirjem Šiškovičem

Decembrski prazniki prinašajo med ljubitelje dobre glasbe tudi novo sezono nedeljskih glasbenih matinej, ki jih v tržaškem Kulturnem domu prirejata Slovensko stalno gledališče in Glasbena matica. Umetniški vodja niza, violinist Črtomir Šiškovič je vanjo vključil štiri koncerte, ki bodo od decembra do marca ponujali nastope komornih zasedb in različnih glasbenih govoric.

Prvi koncert bo na sporedu jutri ob 11. uri v foajeju balkona tržaškega Kulturnega doma. Nastopil bo godalni kvartet Thumos, ki so ga leta 2022 ustanovili mladi glasbeniki, diplomanti na konservatoriju Verdi v Milanu. S kvartetom, ki se že ponaša s številnimi nagradami in bogato koncertno dejavnostjo, bo ob tej priložnosti sodeloval violinist Črtomir Šiškovič. Koncertni program povezuje tri glasbene svetove avtorjev, ki so živeli in ustvarjali na območju avstro-ogrskega cesarstva: Viktor Parma, Bedrich Smetana in Wolfgang Amadeus Mozart.

Februarja bosta na drugem koncertu nastopila priznana slovenska glasbenika Mateja Bajt in Izidor Erazem Grafenauer, ki se posvečata raziskovanju in poustvarjanju zgodnje glasbe – od srednjega veka do poznega baroka. S kljunastimi flavtami, lutnjo in teorbo bosta prikazala vpliv italijanskega baroka na Anglijo, kamor so italijanski glasbeniki prinašali svoj slog in izraz.

Marca bo na sporedu tradicionalni koncert učencev Glasbene matice, zaključni dogodek pa bo v znamenju operne glasbe, saj bo baritonist Damjan Locatelli v tržaškem Kulturnem domu predstavil izbor znanih arij iz italijanske in mednarodne romantične literature. Na klavir ga bo spremljala Tamara Ražem.

Blagajna gledališča pričakuje gledalce uro pred začetkom koncerta (vstopnice stanejo 7 oziroma 10 evrov), ko bo odprta tudi gledališka kavarna. Nedeljskemu koncertu bo sledil predpraznični aperitiv za vse gledalce in izvajalce.