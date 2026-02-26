Na konjih patruljirajo Kras in obiskujejo šole

V teh dneh spet patruljira po Krasu konjenica. Iz Rima so namreč prišli na obisk karabinjerji na konjih, ki so na sinočnjem koncertu godbe karabinjerjev v gledališču Rossetti igrali bolj ceremonialno vlogo. Pred tem pa so nadzorovali težko dosegljive predele Krasa.

Dvojica karabinjerjev na konjih je po ogledu območja Vejne v teh dneh obiskala Repen in Col. Pod Tabrom sta pregledala Pesniško pot, na poti k oporišču na repenskem Placu sta, po predhodnem dogovoru, obiskala tudi vrtec in osnovno šolo na Colu. Otroci so bili nad obiskom navdušeni, konji pa so se z velikim veseljem pustili božati.

Kot so za Primorski dnevnik razložili na pokrajinskem poveljstvu karabinjerjev, so premiki konjskih patrulj po Italiji vse prej kot preprosti. Zato so se tudi odločili, da ubijejo dve muhi na en mah in prisotnost konjev ob koncertu v gledališču Rossetti izkoristijo za preventivne akcije.