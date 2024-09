Na sejmu Pordenonelegge tudi slovenska poezija

Četrt stoletja: letošnjo jubilejno izvedbo Pordenonelegge - po novem Praznik knjige in svobode - so organizatorji, Fundacija Pordenonelegge, zasnovali še posebej slovesno. Mesto, ki se vsako leto bolj poistoveti s pri reditvijo, se bo od danes do nedelje pobarvalo v rumeno barvo.

Ob tej barvi, ki je od vsega začetka eden od njenih razpoznavnih znakov, bodo v večernih urah glavne mestne palače s projekcijami »preoblekli« v najbolj znane svetovne knjižnice. Ob tej slavnostni preobleki pa bo 25., jubilejno, izvedbo označevala posebej bogata vsebina. K ustaljenim predstavitvam knjig in srečanjem z avtorji ter programu za šole in mlade so dodali številne druge pobude, kot so npr. razstave. Sicer so že pred uradnim odprtjem knjižnega sejma v raznih krajih Furlanije - Julijske krajine priredili srečanja z italijanskimi pisatelji, ki bodo prisotni tudi v Pordenonu. Pordenonski sejem pa se je že pred leti razširil na sosednje občine.

Uradno bodo Praznik knjige in svobode odprli danes ob 18.30 v pordenonskem gledališču Verdi s slavnostnim nagovorom kardinala Gianfranca Ravasija na temo Stvaritev in ekologija, kot slavnostni zaključni dogodek pa so izbrali koncert Orkestra FJK, ki bo izvajal glasbo Ennia Morriconeja (v nedeljo, 22. septembra, ob 19. uri v gledališču Verdi).

Kot so napovedali organizatorji, bo v petih dneh, od danes do 22. septembra, kar 334 dogodkov, in sicer na 43 različnih lokacijah. Predvidenih je okrog 60 »premiernih« srečanj, na katerih bodo prvič predstavili knjižne izdaje, skupno naj bi na sejmu nastopilo nad 600 avtorjev. Od teh je največ pisateljev, posebno mesto pa zasedajo pesniki.

Posebej bi opozorili na dva dogodka, posvečena slovenski poeziji: v petek, ob 17. uri, bo v palači Montereale Mantica srečanje o verzih Srečka Kosovela, ki se ga bodo udeležili Miran Košuta, Miha Obit in Martina Kafol; dve uri kasneje, ob 19. uri, bo v istih prostorih srečanje o italijanskih in slovenskih pesnikih z Eriko Fornazarič in Mihom Obitom. V soboto pa bodo ob 12. uri v palači Gregoris predstavili Novo hrvaško poezijo.