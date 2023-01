Nabrušena komičnost in aktualnost

Ob ogledu nove uprizoritve Slovenskega stalnega gledališča Nekaj je v zraku gledalca vnovič preseneča aktualnost pisanja Vladimirja Bartola. Za literarno predlogo sta si režiserka Anđelka Nikolić in dramaturginja ter avtorica odrske priredbe Simona Hamer izbrali zadnjo novelo zbirke Al Araf (1935) Zadnje gibalo. Premiera predstave je bila v petek na malem odru tržaškega Kulturnega doma.

Tržaški, svetoivanski, pisatelj popelje bralce v malomeščansko okolje tridesetih let dvajsetega stoletja, ki mu narekuje tempo baročna usodnost medvojnega obdobja, saj mu v negotovi napetosti tistega časa preti še ena usodna vojna tragedija. Tokratni razlog za usodnost neobvladljivega (ne)reda univerzuma, ki se preigrava z usodo majhnega človeka, postavlja Bartol v kozmične sile, točneje v formiranje nove grupacije sončnih peg. Bartol usmerja svojo pozornost na »tako dobro poznana zemeljska tla« in se zateče »v naš mali domači svet«. Simona Hamer je zgodbi ostala natančno zvesta in je predstavila v dramsko predlogo vse nianse Bartolove pisave.

Zakonca Jedliček predstavljata podjetniško povzpetniškost srednjega razreda, ki skušata svoje materialno blagostanje nevrotično nadgraditi ali vsaj ohraniti. Na dan dogajanja novele oz. predstave je nekaj v zraku, kar prekine navidezni meščanski red in se zakonca, utrujena od desetletnega zakona, v razvratni noči poželenja zatečeta k tajnici Veri in moževemu poslovnemu svetovalcu Stieglitzu. Naslednjega dne se kozmični red, v resnici ne gre za nič drugega kot za lažni družbeni red, povrne v ustaljene tirnice, kjer prevlada nad temeljnimi življenjskimi afekti skrb za ohranitev doseženega družbenega statusa. Po osemdesetih letih se ni skratka spremenilo kaj veliko.

Ponovitve se bodo na tržaškem odru vrstile od četrtka do nedelje ter od 3. do 5. februarja. V Gorici bo predstava Nekaj je v zraku gostovala v Kulturnem domu v ponedeljek, 6. februarja.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.