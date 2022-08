Načrt za obnovo Sulčičevega stadiona

Sloviti nogometni stadion La Bombonera v Buenos Airesu, ki ga je projektiral kriški arhitekt Viktor Sulčič, bi lahko tudi v bodoče ohranil slovenski pečat. Za to si prizadeva arhitekt Tomaž Čamernik, oče načrta za razširitev ter obnovo stadiona, kjer domuje klub Boca Juniors in kjer je začel in tudi končal svojo pot Diego Armando Maradona. V argentinskem nogometnem svetu je njegov načrt znan kot Proyecto esloveno (slovenski projekt).

Čamernik je leta 2009 kot študent ljubljanske Fakultete za arhitekturo na pobudo profesorja Janeza Koželja v okviru študijske delavnice izdelal projektno študijo razširitve Bombonere, ki je bila leto kasneje vključena v katalog in razstavo Viktor Sulčič – arhitekt v Buenos Airesu. Po krstnem gostovanju v Centro Cultural Recoleta v Buenos Airesu je razstava kasneje gostovala v Rimu, Benetkah, Piranu in v Ljubljani. Njen avtor je arhitekt Matej Mljač.