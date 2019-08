Naj se Rossettijev zastor dvigne!

Znan je repertoar za letošnjo sezono Stalnega gledališča Furlanije Julijske krajine, kjer se bo med oktobrom 2019 in majem 2020 zvrstilo več kot 50 predstav in koncertov.

Osrednji, dramski program, šteje 16 produkcij. Sezona deželnega stalnega gledališča se bo začela z Rossettijevo produkcijo Izgubljena čast Katharine Blum Heinricha Bölla. Takoj zatem bo 29. oktobra v Rossettijevi dvorani Bartoli na sporedu druga produkcija deželnega gledališča predstava L’infinito tra parentesi, ki je na letošnjem Mittelfestu že navdušila publiko. V dramskem programu bodo nastopila tudi velika italijanska igralska imena, kot sta Roberto Herlitzka in Franco Branciaroli (Falstaff e il suo servo).

Nekoliko bolj »alternativno« ponudbo bodo gledalci našli v programu Altri percorsi: ob predstavi Dracula, ki jo bosta zaigrala Sergio Rubin in Luigi Lo Cascio, je tu še gledališka uprizoritev dela Kobane calling italijanskega striparja Zerocalcare, v predstavi Va pensiero, ki je lani zmagala nagrado Ubu, bo med drugim sodeloval tudi MePz Jacobus Gallus, vodi ga dirigent Marko Sancin.

Med muzikali bodo občinstvo navduševali The Choir of Man, Notre Dame De Paris in Slava’s Snowshow – pa še kaj se bo našlo. Ne pozabite še na plesni programski sklop, kjer bodo uprizorjeni tako klasiki (Hrestač) kot sodobnejše plesne predstave (Shine v pinkfloydovskem duhu).