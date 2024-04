Za neizvedena gradbena dela prejeli skoraj 4 milijone davčnih kreditov

Tržaški finančni policisti so zaradi goljufij pri t.i. eko bonusu zasegli davčne kredite v skupni vrednosti 3 milijonov in 750 tisoč evrov ter ovadili 13 podjetnikov. Davčni krediti izhajajo iz leta 2021 in so nastali na podlagi lažnih prijav o opravljenih gradbenih delih, ki so jih podjetniki sporočili finančni upravi na telematskem portalu. Poslužili so se med drugim možnosti oddaje kredita drugim uporabnikom. Z lažnimi davčnimi krediti se je tako v vlogi posrednika okoristilo gradbeno podjetje s sedežem izven dežele FJK, ki jih je nato z več operacijami oddalo drugim podjetjem, slednja pa so jih unovčila v poštnih uradih.

Finančni policisti so goljufijo odkrili po preverjanju dejavnosti samostojnega podjetnika, ki deluje na področju inštalaterstva v Trstu. Ta je od gradbenega podjetja odkupil nezakonito pridobljeni davčni kredit v višini pol milijona evrov. O operaciji so posumili, ker niso izsledili plačila. Ugotovili so tudi, da sta bodisi kupec kot prodajalec vedela, da gre za nezakonit posel. Denar je naposled samostojni podjetnik brez težav unovčil v poštnem uradu, operacijo pa so prestregli finančni policisti.

Tržaškega podjetnika in drugih dvanajst podjetnikov iz Veneta, Lombardije, Piemonta, Emilije - Romanje in Kalabrije, ki so pridobili oz. odkupili lažne davčne kredite, bremenijo obtožnice goljufije v oteževalnih okoliščinah zoper davčno upravo, pranja denarja in uporabe nezakonito prejetega denarja.