Amyjina zgodba skozi njene pesmi

V filmu je omenjen tudi njen zadnji koncert, nastop v Beogradu, ko jo je dvajsettisočglava množica pod Kalemegdanom izžvižgala in pijana in omamljena Amy ni uspela zaključiti svojega nastopa na odru. Celovečerec britanske režiserke Sam Taylor-Johnson pa želi kljub temu ponuditi nekoliko drugačno pripoved o Amy Winehouse (1983–2011), saj se ne zaustavlja pri najbolj temnih trenutkih njenega življenja, ampak si prizadeva ponuditi gledalcem portret zelo talentiranega dekleta, ki je pri dvajsetih letih že prejelo prvega grammyja in najbrž še danes velja za najboljšo pevko svoje generacije. Sedeminpetdesetletna Sam Taylor-Johnson, ki je že posnela film o Johnu Lennonu, je zato zadnji dve leti življenja posvetila raziskovanju celostne zgodbe Amy Winehouse.

Tako je od jutri tudi v italijanskih dvoranah na ogled delo, v katerem nam avtorica pripoveduje o Amy iz njene perspektive in pri tem uporabila serijo njenih, tudi zelo globokih besedil. Režiserka se je tako oddaljila od pripovedi, ki so se do danes vsakič zaustavljale predvsem pri Winehousinem burnem življenju, polnem vrtoglavih vzponov in globokih padcev. Novi biografski film se naslanja na Amyjine pesmi, v katerih opeva ljubezen, bolečino in razočaranje.

Vse je prežeto z iskrenimi čustvi in ostrim humorjem. Album Back to Black je glasbenici prinesel pet grammyjev: se pravi slavo in uspeh, a tudi smolo ob tragičnem srčanju z Blackom Fielder-Civilom.

V filmu je sicer omenjen tudi pevkin odnos z očetom Mitchem in prijateljicami iz otroštva. Najbolj markantna osebnost pa je babica Cynthia, očetova mama, ki se je prav tako posvečala glasbi in prepričala vnukinjo, da se je preizkusila z jazzom. Prav nonina smrt leta 2006 je za Amy bila hud šok, ki je še dodatno načel njeno prekerno duševno stanje.

Delo, ki zaobjema večji del življenja Amy Winehouse, pa se nekoliko preveč zaustavlja pri romantičnih plateh njenega kratkega življenja (Amy je umrla, ko še ni dopolnila 27 let), in mogoče premalo pri vsem ostalem. To je pri žalostni zgodbi izredne glasbenice, katere navidezna sreča se je kmalu izjalovila ...

Back to black

Država: Velika Britanija, ZDA, 2024

Režija: Sam Taylor-Johnson

Igrajo: Marisa Abela, Ryan O’Doherty in Jack O’Connell