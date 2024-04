Ameriški glasbeni duo The Black Keys nikakor ne miruje. Fanta se po dveh letih že vračata z novim materialom. Na začetku aprila je namreč zagledal luč nov plošček z naslovom Ohio Players. Album je tudi tokrat izdala založba Nonesuch Records.

Bend The Black Keys je nastal leta 2001 v ameriški zvezni državi Ohio, točneje v mestu Akron. Dvajsetletna Dan Auerbach in Patrick Carney, prvi pevec in kitarist, drugi bobnar, sta takrat spajala ljubezen do bluz glasbe z rok in garage kitarami. Na tak način je sound, ki sta ga ustvarjala, bil posebna mešanica, ki jo lahko primerjamo Hendrixovemu slogu in glasbi skupine The White Stripes – prava rokerska eksplozija.

V prvih desetih letih je bend izdal kar pet plošč, z albumom Brothers iz leta 2011 in naslednjim El Camino pa postal planetarni glasbeni fenomen. Ploščka sta prejela veliko prestižnih nagrad, komad Lonely Boy so do onemoglosti vrtele vse radijske postaje, na portalu Youtube mu je prisluhnilo več kot 160 milijonov ljudi! Auerbach in Carney sta tako zaslovela po celem svetu, ostala pa sta zvesta svojim bluz koreninam. Še več, Auerbach je v mestu Nashville ustanovil glasbeni studio Easy Eye Sound Studios in v nekaj letih dokazal vse svoje glasbeno producentske sposobnosti. Pomagal je veliko bluz glasbenikom pa tudi svetovno znanim pop ikonam, kot je na primer Lana del Rey.

Ljubezen do bluza je prišla na dan tudi v ploščku Delta Kream iz leta 2021, v katerem so The Black Keys preigrali cel kup starejših bluz komadov. Leto kasneje je sledil album Dropout Boogie, danes pa že spet nova plošča Ohio Players. Plošček, ki je izšel na začetku aprila, sestavlja štirinajst pesmi za dobre tri četrt ure glasbe. Auerbach in Carney sta tudi tokrat povabila v studio cel kup priznanih glasbenikov. Med temi nedvomno izstopa ameriški glasbenik in glasbeni producent Beck Hansen, ki je podpisal skoraj polovico skladb. Že v prvem singlu Beautiful People (Stay High) je njegov doprinos bistven. Prepričljiv je tudi nastop bivšega kitarista skupine Oasis Noela Gallagherja. V nekaterih komadih ga najdemo za mikrofonom, v pesmi On The Game pa igra tudi kitaro.

Ohio Players je nasploh res prijetna plošča, primerna za širšo paleto poslušalcev, saj dobimo v njej cel kup različnih glasbenih zvrsti. Auerbach in Carney sta sposobna spajati bluz, rok in soul glasbo iz šestdesetih ter sedemdesetih let z bolj aktualnimi pop ritmi. Nikoli ne izpadeta banalno, nasprotno, njun sound je danes med boljšimi na svetovni mainstream sceni.

Ohio Players

The Black Keys

Bluz rok, soul in pop glasba

Nonesuch Records, 2024