Slovenija se predstavlja s skrivnostnim vrtom

S popoldansko slovesnostjo v beneškem parku med Arzenalom in Vrtovi ob nekdanjem rastlinjaku Serra dei Giardini so včeraj odprli slovenski paviljon na letošnjem 60. umetnostnem beneškem bienalu. Uradno odprtje ene največjih svetovnih predstavitev dosežkov sodobne umetnosti, bo sicer v soboto, ko bodo tudi podelili nagrade. Do takrat se bodo vrstila odprtja posameznih nacionalnih paviljonov (teh je okrog 90), eden pa bo najbrž še dolgo zaprt. Umetniki in kustosi izraelskega paviljona so namreč sporočili, da paviljona ne bodo odprli, dokler v Gazi ne bo dosežen dogovor o prekinitvi spopadov in izpustitvi talcev.

Slovenija se predstavlja s projektom umetnice Nike Špan Skrivnost vrta zate (angleško Garden Secret For You), ki ga kurira Vladimir Vidmar. Slovenski paviljon je tokrat prvič v obliki projekta v javnem prostoru in s tem vsebinsko dvojen: opozarja na manko stalnega nacionalnega paviljona in se obenem nanaša na naslovno temo bienalne razstave, ki jo je izbral kurator Adriano Pedrosa- Tujci povsod. Slovenski projekt tako na enem od beneških vrtov vabi obiskovalce, da se povzpnejo po stopnicah do mostu in nato spustijo v prav posebno »premično« klet, ki ponuja svojevrstno zvočno, vizualno in prostorsko izkušnjo.

