Najboljša predstava Kralj Lear, Borštnikov prstan Alešu Valiču

S podelitvijo nagrad se je sinoči v Mariboru sklenil 61. Festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prstan si je nadel igralec Aleš Valič, za najboljšo slovensko predstavo s premiero v lanskem letu pa so izbrali uprizoritev Kralj Lear v režiji Jerneja Lorencija in produkciji ljubljanske Drame.

Aleš Valič, ki je svojo poklicno pot začel v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, nato pa med drugim postal eden ključnih igralcev ljubljanske Drame, je prejel najvišje slovensko igralsko priznanje za svoj izjemni igralski opus, ki že več desetletij pomembno zaznamuje slovenski gledališki prostor, pa tudi radio, film, televizijo in pedagoško področje. »S svojo umetniško integriteto, izjemno izrazno širino ter prepoznavno igralsko poetiko je ustvaril eno najobsežnejših in najbolj raznovrstnih igralskih poti svoje generacije,« je v utemeljitvi zapisala žirija za podelitev Borštnikovega prstana.

Borštnikov prstan Alešu Valiču ne pripada zgolj za niz vrhunskih igralskih stvaritev, temveč za celovit umetniški opus, ki je s svojo intelektualno močjo, igralsko subtilnostjo, izrazno kultiviranostjo in etično držo pomembno zaznamoval slovensko gledališče zadnjih desetletij. »Njegova umetnost ostaja zgled igralske predanosti, ustvarjalne doslednosti in globokega razumevanja gledališča kot prostora človeške refleksije in skupne izkušnje,« še izhaja iz utemeljitve.