Priznanje za rezijansko pravljico

Na 40. svetovnem kongresu IBBY (International Board on Books for young people/Mednarodni odbor za mladinsko književnost), ki je med 6. in 9. avgustom potekal v Ottawi, so pravljico v rezijanskem narečju Ta hćï, ki jë tëla rožico, ki je izšla v slovenščini, italijanščini, nemščini in angleščini, uvrstili v zbirko IBBY UNESCO: izjemne knjige za mlade bralce v manjšinskih in ogroženih jezikih. Mednje sodi tudi rezijansko narečje.

Njen pomen je priznala tudi organizacija IBBY (International Board on Books for Young People), neprofitna organizacija, ki deluje v 85 državah in si od leta 1953 prizadeva za spodbujanje branja ter otroške in mladinske književnosti kot sredstva za dialog med kulturami. Knjigo Ta hćï, ki jë tëla rožico (Dekle, ki je hotela rožico), ki je zapisana v rezijanskem narečju, so za vpis na prestižni seznam predlagali tako organizacija IBBY Italija kot tudi Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Z uvrstitvijo na Unescov seznam bo pravljica vključena v bibliografijo in zbirko knjig IBBY UNESCO, ki bo potovala po vsem svetu.

Omenjena pravljica spada med čudežne pravljice in je zelo redko dokumentirana med ustnim izročilom, saj je za besedila kot je to značilna zelo široka paleta motivov, kar se v današnjem evropskem prostoru ni pogosto ohranilo. Pripovedovanje Tine Vajtove je posnel Milko Matičetov, knjigo pa je ilustrirala Luisa Tomasetig.