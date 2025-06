Najboljša predstava v celoti je 1973

Dve nagradi za Slovensko narodno gledališče Nova Gorica in ena za Gledališče Koper. To je izkupiček slovesne podelitve primorskih gledaliških nagrad tantadruj, ki je sinoči potekala v koprskem teatru. Tantadruje podeljujejo od leta 2011 in z njimi vsako leto počastijo posameznike in kolektive, ki so s svojim umetniškim delom pomembno zaznamovali gledališko ustvarjanje na Primorskem.

Letos je žirija za igralske stvaritve in gledališke dosežke, ki so jo sestavljali Matej Bogataj, Ana Perne in predsedujoči Martin Lissiach, soglasno podelila tri nagrade. Tantadruja za najboljšo predstavo v celoti med 16 predstavami prejme ustvarjalni kolektiv avtorskega projekta 1973 v režiji in dramaturgiji Tomija Janežiča, v produkciji in izvedbi SNG Nova Gorica in v koprodukciji GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica.

Mirko Vuksanović in Anja Drnovšek

Tantadruja za (ne)vidne dosežke, ki priznava presežke onkraj vidnega in pričakovanega, je prejel ustvarjalni kolektiv projekta Anhovo za izjemen družbenokritični angažma in vzpostavljanje skupnosti (režija Žiga Divjak, SNG Nova GoriCa).

Tantadruj za igralski dosežek je bil podeljen Anji Drnovšek za vlogo Olge v uprizoritvi Dnevi zavrženosti po romanu Elene Ferrante (režija Tijana Zinajić, Gledališče Koper). Predvsem pa je, kot smo že poročali, najvišje priznanje, tantadruja za življenjsko delo, prvič v zgodovini podeljevanja prejel avtor glasbe: skladatelj in glasbenik Mirko Vuksanović, zvesti sodelavec primorskih gledališč. V več kot tridesetletni karieri je ustvaril glasbo za več kot 150 gledaliških predstav.