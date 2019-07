No Borders Music Festival z izvrstnim glasbenim programom

»No Borders Music Festival« je eden izmed najpomembnejših glasbenih festivalov v Furlaniji Julijski krajini, to se pravi dežele, ki ima med raznimi značilnostmi tudi to, da je obmejna. In ravno v bližini tromeje ima nekatere čudovite naravne turistične znamenitosti, ki privabijo vsako leto tisoče turistov.

Potencial teh krajev tudi z glasbenega vidika so pred skoraj četrt stoletja zaznali organizatorji No Borders Music Festivala, ki so želeli ustvariti poseben glasbeni dogodek, ki bi izžareval ravno to odprtost in raznolikost naše dežele. V preteklosti je »No Borders Music Festival« privabil res številne izvrstne glasbenike z vseh koncev sveta, letos pa so organizatorji prekosili same sebe in sestavili izvrsten glasbeni program, tudi tokrat pa bo večina glasbenih dogodkov brezplačnih, tako da gre pričakovati odličen odziv občinstva.

24. »No Borders Music Festival« se bo pričel v soboto, 27. julija, ob 14. uri, ko bo pri Belopeških jezerih v Mangartski dolini zaigral italijanski pevec in tekstopisec Daniele Silvestri. 51-letni Rimljan je maja letos izdal nov album La terra sotto i piedi, v katerem dobite tudi uspešnico Argentovivo, ki jo je Silvestri zapel na letošnjem festivalu v Sanremu in prejel nagrado Mia Martini s strani kritike. Koncert Danieleja Silvestrija je brezplačen.

V nedeljo, 28. julija, bodo Belopeška jezera gostila še enega priznanega italijanskega glasbenega ustvarjalca, ki zlasti med mladimi žanje velik uspeh. Gre za Marca Mengonija. Mladi 30-letni pevec je med najbolj priljubljenimi pop izvajalci nove generacije. Koncert sodi v sklop turneje, na kateri Mengoni promovira zadnji album Atlantico. V zadnjih mesecih ste gotovo po radiu poslušali njegovo uspešnico Muhammad Ali. V tem primeru je koncert proti plačilu. Na dan koncerta bodo vstopnice v prodaji po 50,00 evrov (seveda v primeru, da ne bodo že razprodane), drugače boste morali odšteti še nekaj evrov za predprodajne pravice.

V petek, 2. avgusta, se selimo v višave, točneje na Nevejsko sedlo. Tu, Na Žlebeh, bo ob 14. uri na programu izvrsten koncert Vinicia Capossele, pevca, ki je že osvojil številne nagrade, zlasti s strani glasbenih kritikov.

Letos so se torej organizatorji odločili za res kakovosten glasbeni program in povabili same glasbenike, ki veliko stavijo na kakovost. Tako z glasbenega vidika kot na nivoju besedil pesmi. Vstopnice ni.

Pravi vrhunec letošnjega No Borders Music Festivala bo nedvomno v soboto, 3. avgusta, ko bo na Belopeških jezerih potekal pravi glasbeni dan, ki se bo pričel že ob 8.30 s tako imenovanim »Lake Soundom«. Nastopali bodo Roy Paci, Trilok Gurtu, Jacques Morelenbaum in Carlo Cantini. Po odmoru bo ob 14. uri na oder stopil znan obraz italijanskih glasbenih in televizijskih scen, pevka Levante, ki bo občinstvu predstavila vse svoje največje uspešnice. Glasbeni dan se bo zaključil s koncertom dvojice Müller & Makaroff (Gotan Project), torej z ritmi tanga, ob spremljavi orkestra Plaza Francia Orchestra. Vsi koncerti so brezplačni.

V nedeljo, 4. avgusta, bo samostojen nastop enega izmed gostov Lake Sounda; tu preidemo z lahke na klasično glasbo, saj bo Na Žlebeh nastopil brazilski instrumentalist Jacques Morelenbaum. Tudi v tem primeru vstopnine ni.

Posebnost letošnjega No Borders Music Festivala je glasbeni workshop z izvrstnim glasbenikom Trilok Gurtujem, ki bo potekal v ponedeljek, 5. avgusta, tako v jutranjih kot v popoldanskih urah. Vpis je v tem primeru obvezen, kotizacija pa znaša 50 evrov.

Festival se bo nadaljeval v sredo, 14. avgusta, ob 14. uri s še enim odmevnim koncertom. Na Žlebeh bodo odmevale note vseh najlepših pesmi priznanega Maxa Gazzeja. Rimski folk pevec je zaslovel leta 1998 s pesmijo »La favola di Adamo ed Eva«, sledili pa so tudi številni uspešni nastopi na festivalu italijanske popevke, zadnjič lani, ko je osvojil šesto mesto. Tudi v tem primeru vstopnice ni! Zaključni dogodek festivala bo 16. avgusta ob 19.30 na Svetih Višarjah, kjer bo koncert »Canti al calar del sole«. Italijo bo predstavljal krajevni oktet Lussari (zborovodkinja Maria Missoni), nastopila pa bosta tudi Gailtaler Wildsänger iz koroških Blač (Vorderberg) (dir. Josef Zimmermann) in MPS F. Prešeren iz Žirovnice-Breznice (dir. Irene Kosmač).