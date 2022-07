O uporu, odporu in rezistenci

V Topolovem se je med minulim koncem tedna odvil drugi izmed treh vikendov festivala Postaja Topolove - Stazione di Topolò, ki letos že devetindvajsetič to beneško vasico napolnjuje z duhom in deli sodobnih umetniških praks ter seveda z njihovimi ljubitelji.

Če je bil prejšnji vikend v znamenju najrazličnejših odhodov in prihodov, pa se je tokratni program osredotočil predvsem na teme upora, odpora in rezistence. V prvem petkovem dogodku, enem izmed dogodkov programa literarne sekcije Glasovi iz čakalnice, ki jo kurira pesnica Antonella Bukovaz, sta bili predstavljeni dve literarni deli, nedavno izdani pri založbi Bottega Errante: s štirimi rokami napisan roman Il figlio della lupa (2022) avtorjev Antona Vončine Špacapana in Francesca Tomade ter italijanski prevod zbirke kratkih zgodb Primoža Sturmana Bestiario di confine (2022), ki je v izvirni slovenščini izšla pod naslovom Gorica je naša (2018, Litera). Prvo sta avtorja označila za pravljico odpora, kjer se domišljija spaja z zgodovinsko resničnostjo Čepovana iz leta 1931, slovenske vasice, v katero je – kot v premnoge druge – zakorakal fašizem s svojimi oblastnimi metodami, pri čemer je prebrani odlomek izpostavil predvsem poitalijančevanje slovenskih imen. Gre za politični roman, zgodbo odporov – tako mladih kot tudi starih.