»Ob vrnitvi se vedno razkužimo«

Tržačan Črtomir Šiškovič sodi med slovenske vrhunske glasbenike, ki so si utrli pot na mednarodnem nivoju: po študiju na Glasbeni matici se je izpopolnjeval s priznanimi mojstri, kot sta Igor Ozim in Franco Gulli, ter začel uspešno kariero, ki traja že štiri desetletja; med drugim je bil koncertni mojster v tržaškem opernem gledališču Verdi, prva violina kvarteta Tartini, koncertni mojster v različnih italijanskih orkestrih in tudi v Parmi, kjer živi s svojo ženo, harfistko Simono Mallozzi. Deluje kot svobodni umetnik, veliko nastopa tako kot solist kot v duu.

Kdaj ste imeli zadnji koncert?

Zadnjič sem nastopil sredi januarja v Tolminu, spremljal me je pianist in čembalist Luca Ferrini; program je bil posvečen dvema pomembnima obletnicama, zato sva med drugim igrala Beethovna in Tartinija. Ko pa je nastopila zapora, sem bil v Parmi, kjer sem seveda ostal. V prvih dneh tega prisiljenega bivanja je za založbo Dynamic iz Genove izšel moj trojni CD s šestnajstimi Tartinijevimi sonatami, ki so dopolnile zbirko. Hvaležno bi rad omenil glasbene urednike Radia Trst A Nadjo Kralj, Janka Bana in Janka Slugo, ki so mi pred leti prvi dali priložnost, da sem prav v Trstu posnel nekaj Tartinijevih sonat. Od takrat sem se s tem skladateljem začel zelo resno in vneto ukvarjati ter ugotovil, da se mora interpret najprej soočiti s skladateljevimi teoretskimi deli, šele potem z njegovo glasbo. Tartinijeva šola v Padovi je zaslovela po vsej Evropi in visoko jo je cenil tudi Mozartov oče Leopold, ki je v svoji violinski šoli citiral cela poglavja Tartinijevih spisov. Letos bo za založbo Dynamic izšlo še nekaj plošč, ki sem jih posnel s Ferrinijem na temo »Tartini in njegovi učenci«, na isto temo pa sem posnel tudi štiri koncerte s Komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije.

Od konca februarja ste morali tudi vi črtati vse, kar ste imeli v agendi?

Žal je tega kar precej: s svojo ženo in z nečakinjo Niklo Panizon, gledališko igralko, bi morali nastopiti v Mantovi ob dnevu spomina na žrtve nacizma (med drugim je tudi naša pokojna mama Božena Kodrič bila internirana v Auschwitzu). Nato je odpadla načrtovana turneja po Južni Koreji z Godalnim orkestrom Slovenske filharmonije, predstavitev Tartinijeve zgoščenke v Piranu, simpozij o Tartiniju in koncert, ki je bil načrtovan za mesec maj v Parmi, koncert in snemanje v Kopru za Radio Koper, pa koncerti v Ankaranu, Piranu, Salsomaggioreju in v Bohinju, pa še na Festivalu Ljubljana ter mojstrski tečaj v Catanii. Septembra bi moral biti v žiriji mednarodnega violinističnega tekmovanja Lipizer v Gorici, a še ne vemo, če tekmovanje sploh bo.

Italija je svobodnim umetnikom podelila za vse to obdobje, ki mu še ne vemo konca, 600 evrov ...

Ja, umetnikom gre drugod nekoliko bolje, že v sami Sloveniji je drugače. Trenutno zaposlitev imam na privatni akademiji »I Musici di Parma« v kraju Salsomaggiore, kjer zdaj učim preko telefona ali računalnika ... kot se pač da ...

V tujini že načrtujejo odpiranje, pri nas pa še nič: morda veste, kje in kdaj boste lahko spet nastopali?

Zaenkrat še ne.

Parma ni daleč od središča epidemije: kakšno je stanje v mestu?

Stanje je še vedno zaskrbljujoče, veliko je bilo žrtev in med temi so bili tudi nekateri naši prijatelji. Čim manj hodimo s hiše in se ob vrnitvi vedno razkužimo.

Se tudi pri vas prebujajo dvomi o upravičenosti totalnega zaprtja? Na spletu namreč dobivamo precej različne informacije ...

Res je, na spletu sem tudi sam poslušal Nobelovega nagrajenca, ki je razlagal rojstvo in razvoj tega virusa povsem drugače od tega, kar sicer beremo in slišimo. Iz tega lahko sklepamo, da nas nekdo vara in ljudje lahko upravičeno dvomijo v mednarodne višje sile!

Ste tudi umetniški vodja Glasbenih matinej, ki jih že nekaj let uspešno organizirata Glasbena matica in Slovensko stalno gledališče. Letošnji niz ste izpeljali skoraj v celoti, odpadel je le koncert najboljših učencev GM. Računate, da boste s pobudo nadaljevali tudi prihodnje leto?

Ja, že pred krizo smo se z vodstvom SSG in GM pogovarjali o naslednji sezoni. Ampak vse bo odvisno od političnih odločitev.