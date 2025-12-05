VREME
DANES
Petek, 05 december 2025
Iskanje
Košarka

Anna Turel v eksperimentalni reprezentanci Italije

Goriška košarkarica se bo udeležila tridnevnih priprav v Rimu pod vodstvom selektorja Andree Capobianca

Erik Piccini |
Rim |
5. dec. 2025 | 9:32
    Anna Turel v eksperimentalni reprezentanci Italije
    Anna Turel letos uspešno nastopa za Dinamo Sassari v ženski A1-ligi (FB/DINAMO SASSARI)
Dark Theme

Goriška košarkarica Anna Turel, ki v letošnji sezoni igra za Dinamo Sassari v italijanski A1-ligi in v Fibinem evropskem pokalu, je bila vpoklicana v eksperimentalno državno reprezentanco ali tako imenovani »Green Team«. Dejansko gre za reprezentanco, v kateri so izključno mlade košarkarice. Selektor Andrea Capobianco je vpoklical 24 košarkaric rojenih po letu 2002, kar pomeni, da je 23-letna Turel med starejšimi.

Reprezentanca »Green Team« se bo zbrala na tridnevnih pripravah, ki bodo od 15. do 17. decembra v pripravljalnem športnem centru italijanskega olimpijskega komiteja Coni v Rimu.

Turel je bila januarja letos že uvrščena v širši seznam italijanske članske reprezentance, dres mladinske izbrane vrste pa je že oblekla. Leta 2018 se je v Litvi celo okitila z naslovom evropske prvakinje v starostni skupini U16.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: