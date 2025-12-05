Odbojkarju Vala Leonardu Prestentu je vzornik Roglič

Iz priloge Šport plus v torkovem Primorskem dnevniku.

16-letni odbojkar Leonardo Prestento je doma iz Krmina, pred odbojko pa se je preizkusil že v vrsti športov: plavanju, kolesarjenju, nogometu in celo vaterpolu. Obiskuje Klasični licej Primoža Trubarja v Gorici in kot sam trdi, mu trenutno najbolj leži latinščina. Nadaljnje poti še nima točno začrtane: odloča se med arheologijo in jezikoslovjem.

Sedanje društvo in matično društvo: OK Val.

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Leo.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Si se ukvarjal tudi z drugimi športi? Plavanje. Pozneje sem se ukvarjal še s kolesarjenjem, nogometom in vaterpolom. Zdaj pa igram odbojko.

Si član oziroma si dejaven pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Igram klasično kitaro na Glasbeni šoli Emila Komela v Gorici.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Primož Roglič.

Si bolj jutranji ali večerni tip? Večerni.

Kaj najpogosteje ješ? Pašto s paradižnikovo omako.

Kaj pa najljubša jed? Frico.

Katero pesem si nazadnje poslušal? Andalusian nights - Govi.

Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? Instagrama.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Trenutno latinščina.

Kaj bi spremenil v šoli, če bi bil ravnatelj? Organizacijo popoldanskih ur.

Kaj bi rad postal, ko končaš šolo? Arheolog ali jezikoslovec.

Raje gledaš filme ali serije? Filme.

Kam bi šel na potovanje, če bi lahko šel kamorkoli? Na Islandijo.

S kom pa bi šel? Z družino.

Kaj te najbolj nasmeji? Komični posnetki.

Katera je tvoja najljubša žival? Orel.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Park.

Katero lastnost najbolj ceniš pri ljudeh? Zvestobo.

Kaj bi naredil, če bi imel en dan popolnoma prost? Se družil s prijatelji in kolesaril.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Denarja.

Katero knjigo ali film bi priporočil prijatelju? Knjigo: Grof Monte Cristo, film pa 1917 Sama Mendesa.

Katero supermoč bi imel? Teleportacijo.

Najljubša barva? Rdeča.

Kaj bi vzel s sabo na zapuščeni otok? Švicarski nož, mrežo, knjigo in nahrbtnik.

Kaj te najbolj motivira? Napaka.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Igranje kitare.

Kako bi opisal sebe v treh besedah? Racionalnost, glasba, šport.

Najljubši praznik in letni čas? Rojstni dan in jesen.

Če bi lahko na kavo povabil eno zgodovinsko osebnost, kdo bi to bil/-a? Erwin Rommel.

Katere časopise listaš/bereš? Primorski dnevnik in Mesaggero Veneto.

Katera družbena omrežja uporabljaš (Instagram, Tik Tok, Facebook, X, YouTube ali druga)? Instagram, Tik Tok, YouTube in WhatsApp.

Bi zdržal en teden brez pametnega telefona oziroma interneta? Ja.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje: ni tako pomembno, pomembno, zelo pomembno? Pomembno.