Vadba za moč za tekače

Tekači pogosto posvečajo največ pozornosti kilometrini, hitrosti in tehniki teka, a za dolgoročen napredek in zmanjšanje tveganja za poškodbe je ključna tudi vadba za moč. Krepitev mišic namreč izboljša ekonomičnost teka, poveča stabilnost telesa ter omogoča večjo hitrost in vzdržljivost. Osnovni cilj vadbe za moč pri tekačih je okrepiti mišice jedra, zadnjice, nog in stabilizatorjev trupa.

Katere vaje so primerne?

V vadbo je priporočljivo vključiti vaje, kot so počepi, izpadni koraki, mrtvi dvig z lažjo obremenitvijo, dvigi bokov, dvige na prste ter različne vrste planka. Te vaje krepijo ključne mišične skupine in hkrati izboljšujejo koordinacijo. Trening moči naj bo izveden vsaj dvakrat tedensko, pri čemer naj tekači začnejo z lažjimi obremenitvami in pravilno tehniko.

Najbolj primerna je krožna vadba

Priporočamo izvajati vaje v obliki krožne vadbe. Prvi teden 30 sekund dela in 30 sekund pavze, nato stopnjevati čas dela. Krožno vadbo ponoviti vsaj štirikrat. Preden začnete, je priporočljivo, da se pravilno ogrejete. Ogrevanje naj bo postopno in naj traja približno vsaj osem do deset minut.Taka oblika treninga pa traja približno manj kot uro.