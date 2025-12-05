Koridor IMEC obljublja zanesljivejšo alternativo Sueškemu prekopu

Koridor IMEC med Sredozemljem, Bližnjim vzhodom in Indijo ni še nastal, Trst pa že gosti njemu posvečen poslovni forum. V teh dneh se v mestu na pobudo združenja Trieste Summit dogaja Indo-Mediterranean Business Forum, posvečen nastajajočemu koridorju in drugim trgovinskim priložnostim na osi med Indijo in Evropo.

Trieste Summit, je bilo slišati uvodoma med včerajšnjim otvoritvenim večerom, je nastal kot združenje tržaških podjetniških družin. V glavnem sta ga včeraj zastopala predsednik Francesco Parisi in podpredsednik Stefano Visintin, sicer oba špediterja. Izpostavila sta, da bi nudil IMEC alternativno pot, ki bi dopolnjevala Sueški prekop, saj je ta postal nezanesljiv.

Trst in Koper sprejela izziv

Goste je nagovoril tudi tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je ocenil, da predstavlja IMEC eno največjih prihajajočih sprememb za tržaško luko. Borut Čok je v imenu Luke Koper dejal, da tudi na Koprskem verjamejo v IMEC, Visintin je pristavil, da bodo luke severnega Jadrana lahko kos izzivu le, če bodo sodelovale. Podpredsednik turških špediterjev Kadir Çirkin je Trst pohvalil kot kraj, kjer se srečujejo zgodovina in priložnosti.