Od črke do črke Taddee Druscovich

Grafična oblikovalka in prefinjena likovna ustvarjalka Taddea Druscovich nam s samostojno razstavo grafik z naslovom Alla lettera / Od črke do črke, ki je na ogled v knjižnici Livio Paladin v Trstu, razstira pogled v svet semantične in estetske razsežnosti črk skozi čas in različna zgodovinska obdobja. Pri tem uporablja izvirno eksperimentalno tehniko prevzema reliefa in prenosa na papir napisov, ki jih najde v okolju. Njen nov ciklus obsega šestindvajset miniaturnih grafik, nastale so v zadnjih dveh letih. Dejansko bi jih pa lahko definirali objekti, saj z odlivanjem sama poskrbi tudi za oblikovanje okvirja.