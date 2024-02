Vroči Rim, ki v zimskih januarskih dneh kljubuje neverjetni suši in rekordno toplim temperaturam, je svojevrstni okvir, v katerega je režiserka Ginevra Elkann postavila svoj drugi dolgometražni film. Tudi v novi črni komediji, kot že v prvem delu Magari, je zgodbo natrpala z zelo osebnimi in avtobiografskimi anekdotami, ki so zaznamovale njeno življenje.

Tokratni celovečerec, ki ga je Elkannova premierno predstavila septembra v Torontu in kmalu nato tudi na rimskem festivalu, je koralna zgodba, ki postavlja na filmsko platno zgodbe številnih dokaj ekstremnih življenj.

V razbeljenem Rimu se plavolasa Gianna zelo boji, da bi lahko porno zvezda Pupa speljala tudi njenega moža, kot je že storila s soprogi vseh znank. Giannina hčerka Mila pa neguje starejšo bogatašinjo in ne uspe ozdraviti od hude bulimije. Caterina je mlada mama, ki ji je mož odvzel sina Maxa. Dokaj obupano pa se ves čas trudi, da bi se s pomočjo duhovnika Billa rešila odvisnosti od alkohola. Ampak tudi latinskoameriški duhovnik se še ni otresel preteklosti in težav, ki jih je nekoč imel z mamili ...

Zelo posebna atmosfera, ki jo filmu zagotavlja izredna luč sarajevskega direktorja fotografije Vladana Radovića, ves čas opozarja na bližajoči se konec sveta. Slutnja smrti pravzaprav zaznamuje ves film, ki deluje zelo dekadenčno.

Danes petinštiridesetletna potomka ene najznamenitejših družin italijanske industrije, spet opisuje vsakdan in odnose italijanske buržoazije, ki jih zelo dobro pozna.

V primerjavi s prvim filmom Magari, v katerem je Elkannova spregovorila o zgodbi treh mladih bratov in dokaj kompliciranih družinskih vezeh, je tokrat bistveno razširila fokus na odnose med različnimi družinami, ki pa so tako ali drugače vse del istega sveta. Mogoče je bil njen prvi film bolj uravnovešen, a tudi enostaven. Njena najnovejša zgodba je gotovo bolj pogumna in pripoved marsikje odštekana, kar pa odraža vsekakor umetniško žilico ženske, ki se je najprej lotila sveta filma v vlogi producentke, naposled pa tudi sama stopila za kamero.

Te l’avevo detto

Država: Italija, 2023

Režija: Ginevra Elkann

Igrajo: Valeria Tedeschi, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio in Alba Rohrwacher