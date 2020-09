Osem presenečenj

Ko smo februarja praznovali petdesetletnico prvenca skupine Black Sabbath, sem obljubil, da se bom septembra posvetil njihovemu albumu Paranoid. In natanko na današnji dan pred 50 leti je, komaj sedem mesecev po prvencu, izšla druga plošča Paranoid.

Skupina Black Sabbath je glasbena ikona. Nastala je proti koncu 60. let prejšnjega stoletja, ustanovili so jo štirje mladi fantje iz Birminghama. Gre za »working class« band, saj so njeni člani bili del takratnega angleškega delavskega razreda. Pevec Ozzy Obourne je delal v klavnici, kitarist Tony Iommi v eni izmed številnih birminghamskih železarn, bobnar Bill Ward je vozil kamione, basist Geezer Bulter pa je študiral računovodstvo. Fantje so najprej ustanovili skupino Polka Tulk Blues Band, preigravali so bluz-rok komade ostalih skupin in se po nekaj mesecih preimenovali v Earth. Kmalu so morali ponovno spremeniti ime benda, saj ga je uporabljala že druga skupina, odločili pa so se za naslov srhljivke italijanskega režiserja Maria Brave Black Sabbath. Bluz rok glasbo so zamenjali trši kitarski rifi in počasne, temačne melodije. Februarja 1970 je izšel istoimenski prvenec, junija istega leta pa so štirje spet sedeli v glasbenem studiu in v samih petih dneh posneli plošček Paranoid. Ta je nato 18. septembra izšel za angleško založbo Vertigo Records.

»Ko smo snemali, nismo vedeli, da ustvarjamo komade, ki bodo v prihodnje postali klasiki,« je nekoč izjavil Ozzy, ki si seveda ni mogel predstavljati, da bo s ploščo Paranoid zaslovel po celem svetu in prodal nad deset milijonov izvodov ... Na albumu je osem komadov, osem glasbenih presenečenj. Plošček je pripomogel k nastanku heavy metal glasbe, njegov prvotni naslov pa je bil War Pigs. Zaradi nesoglasij z založbo je izšel z naslovomParanoid, War Pigs pa je prva skladba; v njej se Ozzy in njegovi zgražajo nad »vojnimi prašiči« – pacifističen komad v Black Sabbath stilu. Sledi povsem drugačna Paranoid, krajša in hitrejša pesem, ki je z leti postala prava heavy metal himna. Planet Caravan je umirjena in izrazito psihedelična balada s kitaro, tolkali in zapeljivim efektom na Ozzyjevem glasu. Nato novo presenečenje: Ozzy se z megafonom predstavlja kot Iron Man, sledi eden izmed najbolj znanih kitarskih rifov vseh časov! V drugem delu plošče imamo še Electric Funeral, povsem doom komad, krajšo glasbeno histerijo Rat Salad in zaključno Fairies Wear Boots. Osem komadov, osem klasikov heavy metal glasbe!

