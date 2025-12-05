Nastopi v živo razred zase

Danes vam ponujam skok v preteklost. Pred tridesetimi leti so namreč pionirji ameriškega stoner roka Fu Manchu izdali svojo drugo ploščo z naslovom Daredevil.

Skupina, ki je lani posnela svoj trinajsti album The Return Of Tomorrow, je te dni najavila kopico koncertov za naslednje poletje. Bend bo baje nastopil le na nekaterih evropskih festivalih. Toplo vam svetujem, da se udeležite enega izmed teh, saj so bendovi nastopi v živo res razred zase. Zadnjič sem si njihov koncert privoščil leta 2018 na Dunaju. Fantje so takrat v poldrugi uri zaigrali nekaj komadov iz tedanjega novega ploščka, glavnino nastopa pa posvetili starejšim uspešnicam. Češnja na torti je bila zaključna Godzilla, ki je kot strela iz jasnega udarla na dunajsko Areno!

Fu Manchu je bend, ki je s skupinama Kyuss in Monster Magnet v devetdesetih letih ustvaril novo glasbeno zvrst stoner rok. Medtem ko so člani zasedbe Kyuss igrali in snemali v puščavi, so se kalifornijski fantje raje osredotočali na plaže, deskanje in hitre avtomobile oz. kombije. To pa se je poznalo tudi v glasbi skupine iz Orange Countyja, ki je vedno bila nekoliko bolj hitra, manj psihedelična in »puščavska«. Fu Manchu so v dolgi glasbeni karieri izdali trinajst studijskih plošč, nekaj kratkih albumov in sodelovali pri marsikaterem drugem glasbenem projektu. Bend je v vseh teh letih veliko krat zamenjal svoje člane, danes pa ga sestavljajo pevec, kitarist in ustanovitelj Scott Hill, basist Brad Davis, drugi kitarist Bob Balch in bobnar Scott Reeder.

A vrnimo se v osemdeseta leta. Fu Manchu so se najprej imenovali Virulence in igrali hardkor pank. Po določenih zamenjavah v postavi pa so se odločili za novo ime in hardkor spremenili v stoner rok ritme. Pank dediščina je bila razvidna tudi v novih komadih. Leta 1994 je ugledal luč sveta prvenec No One Rides For Free. Poleg pevca in kitarista Scotta Hilla so takrat stali še basist Mark Abshire, drugi kitarist Eddie Glass in bobnar Ruben Romano (vsi trije so nekaj let pozneje ustanovili bend Nebula). Za producentsko plat je poskrbel bobnar skupine Kyuss Brant Bjork, ki je nato za krajše obdobje postal tudi član Fu Manchujev. Leta 1995 pa je že prišel na vrsto drugi plošček Daredevil. Z njim si je bend prislužil kar nekaj novih oboževalcev, in to tudi po zaslugi dolge glasbene turneje, na kateri je igral kot predskupina bolj znanim Monster Magnetom. Novi album je bil bolj zrel od prejšnjega. Enajst komadov za skoraj tri četrt ure poštenega »žaganja«. Lahkotna besedila, hitri stoner-pank in heavy psych ritmi polni kitarskih rifov s fuzz efekti so popolnoma zadeli v črno. Plošček je bil odločilna odskočna deska, bend je namreč v naslednjih dveh letih izdal glasbena bisera In Search Of ter The Action Is Go, po katerih se je nato razvila izredno uspešna glasbena kariera. Danes imamo Fu Manchu za eno izmed najboljših stoner rok skupin vseh časov.

Daredevil

Fu Manchu

Stoner rok

Bong Load Records, 1995