Pandemična trilogija Kralja bizonov

Svetovna pandemija je v zadnjih dveh letih bistveno vplivala tudi na glasbeno sceno. Zaradi prepovedi koncertov in glasbenih turnej so na primer bendi imeli na razpolago veliko več časa za ustvarjanje nove glasbe. Ameriška skupina King Buffalo pa je letvico dvignila še više in marca lani najavila, da bo v teku leta izdala kar tri ploščke! Sam sem bil nad novico navdušen, saj sem že nekaj let zvest oboževalec rok tria.

Tako je junija 2021 izšel The Burden Of Restlessness, prvi del »pandemične trilogije«. Konec leta mu je sledil še plošček Acheron, zaradi zamud pri tiskanju vinilk, pa so izid plošče Regenerator prestavili na letošnje leto. Zadnji del trilogije je tako izšel na začetku septembra.

King Buffalo je mlad bend, doma v New Yorku. Skupina je nastala leta 2013, sam sem ji začel slediti tri leta kasneje, ko je izdala prvenec Orion. Zasedba igra v klasični postavi: bas (Dan Reynolds), kitara in vokal (Sean McVay) ter bobni (Scott Donaldson). Njihova glasba popolnoma prevzame. Gre za mešanico izrazito psihedeličnega in progresivnega roka, stoner kitar, bluza in še bi lahko našteval. Kot dolgoletni ljubitelj norveških mojstrov Motorpsycho, me je glasba ameriške zasedbe takoj očarala. Še bolj pa so me navdušili njeni koncerti, na katerih te izrazito psihedelični sound tako prevzame, da te popelje v novo stanje blaženosti.

V skoraj desetletni glasbeni karieri je bend izdal dve kratki plošči (Repeater iz leta 2017 je pravi biser) in kar pet studijskih albumov, ogromno pa je koncertiral, kar je seveda bistvenega pomena, da te publika jemlje resno.

Vse pa se vrti okrog dobrih kitarskih rifov in vesoljskih psihedeličnih popotovanj, kot je v nekem intervjuju izjavil pevec in kitarist Sean McVay: »Moja ljubezen do močnih kitarskih rifov se je začela že v otroških letih. Nekoč sem na podstrešju v škatli starih plošč svojih staršev našel album Paranoid benda Black Sabbath. Ker mi je bila platnica všeč, sem ploščo zavrtel in bil takoj zasvojen. Leto kasneje sem prvič prisluhnil psihedelični glasbi in sicer albumu Animals zasedbe Pink Floyd. Ti dve plošči sta prav gotovo odločilno vplivali na postavitev temeljev mojih glasbenih okusov!« Po taki izjavi je še bolj jasno, od kod črpa ameriški trio navdih za svojo glasbo.

Nov izdelek Regenerator je na nivoju prejšnjih. Zadnji del »pandemične trilogije« traja malo več kot štirideset minut. Nekatere pesmi so krajše kot običajno. Med boljše spada prva Regenerator – vesoljska koračnica, v kateri se stari angleški bend Hawkwind sreča z mlajšim Follakzoid. Hours je odličen kitarski mantra, Mammoth ravno tako zelo dober komad. Naj živi Kralj bizonov!

Regenerator

King Buffalo

Psihedelični, vesoljski rok

Stickman Records, 2022