Partizani na vrhu lestvice

Zgodovinska monografija Jožeta Pirjevca Partizani je najbolj prodajana knjiga leta 2020 v slovenskih knjigarnah založbe Mladinska knjiga in v spletni knjigarni emka.si. Številnih kupcev očitno nista prestrašila ne obseg (več kot 850 strani) ne cena (64,95 €), saj so množično segli po knjigi tržaškega zgodovinarja, ki jo je izdala Cankarjeva založba. Na drugo mesto se je uvrstil priročnik Aljoše Bagole Kako izgoreti (Mladinska knjiga), na tretje Eli H. Radinger s knjigo Modrost starih psov < (Mladinska knjiga). Prvi roman na lestvici najbolj prodajanih knjig v lanskem letu je Ivana pred morjem (Cankarjeva založba), za katerega je Veronika Simoniti prejela nagrado kresnik, sledi Tadej Golob s kar dvema knjigama – z najnovejšo kriminalko Virus in lansko uspešnico Dolina rož (obe založba Goga).

Lestvica najbolj prodajanih knjig za otroke in mladino je skoraj v celoti v domeni dveh avtorjev: britanska pisateljica J. K. Rowling je s knjigami o Harryju Potterju zasedla drugo, četrto, šesto, osmo in deseto mesto, Dav Pilkey pa je s serijo Pasji mož osvojil prvo, tretje in sedmo mesto. Edino slovensko delo v deseterici je zbirka Repki na petem mestu, antologija slovenske otroške poezije po izboru Igorja Sakside, ki jo dopolnjujejo iskrivi repi Roka Terkaja in ilustracije Igorja Šinkovca (Mladinska knjiga).