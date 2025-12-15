Druga zlata rola za film Belo se pere na devetdeset

Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev je filmski priredbi romana Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset Marka Naberšnika podelila drugo zlato rolo za preseženih 50.000 gledalcev. Ustvarjalce veseli, da film nagovarja gledalce na čustveni ravni in dokazuje, da slovenski filmi pritegnejo široko občinstvo izven ustaljenih žanrskih okvirov.

Avtorica zgodbe Žakelj poudarja, da si je želela predvsem, da bi film pustil osebno sled pri gledalcih, producent filma Aleš Pavlin pa verjame, da ima film potencial, da se dolgoročno zasidra v slovenski filmski prostor. Igralska ekipa, med njimi sta tudi Jurij Zrnec in Tjaša Železnik, uspeh razume kot potrditev močne povezanosti ekipe in iskrenega stika z občinstvom, so pri Kreativni bazi zapisali v sporočilu za javnost.

Film, ki je svetovno premiero imel avgusta na 31. filmskem festivalu v Sarajevu, spremlja Bronjo, ki se skozi različna obdobja svojega življenja sooča z boleznijo. Navdihnili so ga resnični dogodki in istoimenski avtobiografski roman avtorice Žakelj. Roman je ob izidu leta 2018 požel velik uspeh ter v štirih letih doživel devet ponatisov ter več kot 18.500 prodanih izvodov. Avtorica je zanj prejela Delovo nagrado kresnik za najboljši roman leta. Scenarij za film sta napisala režiser Marko Naberšnik in pisateljica Bronja Žakelj, avtorica istoimenske avtobiografske literarne uspešnice. Nekatere kadre filma so posneli v Trstu.