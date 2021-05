Partizanski dnevnik – iz gozda v Trst

»Naš list ni namenjen zabavi in kratkočasju. Danes so resni dnevi in list služi resnim namenom. Je orožje, ki nam pomaga v našem osvobodilnem boju kot puške in strojnice, minometi in topovi. Seznanja nas z vsemi važnimi dnevnimi dogodki in vprašanji, podaja nam vzgled našega boja in izgradnje. Vodnik nam je, učitelj, hkrati pa verna slika našega življenja v vojski in na terenu, zrcalo naše velike dobe. Vsak naš borec, vsak naš aktivist, vsak naš človek mora črpati iz njega smernic in vzpodbude za nadaljnjo borbo.«