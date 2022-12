Pina in Pierpaolo, sorodni umetniški duši

Ali ste vedeli, da se je v določenem trenutku svoje mladosti znameniti italijanski pisatelj, pesnik in režiser Pier Paolo Pasolini (1922-1975) v mamini rojstni vasi Casarsi della Delizia v Furlaniji srečal s slovensko avtohtono jezikovno in kulturno skupnostjo? Njegovo druženje med drugo svetovno vojno z začasno sosedo, opensko violinistko Josipino Kalc, je tema gledališke monodrame Pina in Pierpaolo, s katero se Slovensko stalno gledališče poklanja stoletnici rojstva umetnika. »Neposredno skozi lik Openke Pine, ki jo je tok zgodovine pripeljal v Casarso k sestri Luciji in svaku Serafinu Hrovatinu. Tam se je spletlo njuno prijateljstvo in vse, kar je temu sledilo,« je zbrane novinarje na predstavitvi krstne izvedbe novega besedila nagovoril direktor gledališča Danijel Malalan.

Pod tekstom sta se štiriročno podpisali dramaturginja in violinistka Ana Obreza ter režiser Jaka Andrej Vojevec, v vlogi Pine in drugih glasov zgodbe pa nastopa igralka Tina Gunzek; prvo letošnjo domačo produkcijo podpira Fundacija CRTrieste.

Kako je nastal tekst?

Dramatizacija zgodbe je nastala na osnovi obstoječe dokumentacije, se pravi pisem, ki sta si jih pošiljala Pina in Pier Paolo do konca druge svetovne vojne, člankov, pripovedi članov Josipinine družine - zlasti njenega danes 90-letnega nečaka Ivana Hrovatina in njegove hčerke Valentine - dokumentarca tržaškega režiserja in pisatelja Marka Sosiča o Pini Kalc, ki ga hrani italijanska mreža Rai, zgodovinskega gradiva z Odseka za zgodovino in etnografijo pri NŠK, Pasolinijevih del in intervjujev ter nenazadnje njegovega romana Nečistovanja (Atti impuri), ki se avtobiografsko poglablja v mladost v Furlaniji in v odnos s prijateljico Dino. Če je to Josipina ali ne, nam ni dano vedeti - sama je zanikala kakršnokoli povezavo z literarnim likom.