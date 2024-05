Plošča iz potrebe po svobodni glasbi

Angleški legendarni kitarist Slash se po dveh letih vrača z novim glasbenim materialom. Po dolgoletnem uspešnem sodelovanju z ameriškim pevcem Mylsom Kennedyjem in njegovimi The Conspirators pa se je Slash tokrat odločil, da ponovno postavi na noge stari glasbeni projekt Slash’s Blues Ball. Nastalo je tako dvanajst priredb starejših bluz uspešnic, zbranih v albumu Orgy of the Damned. Nova plošča je prejšnji teden izšla pod okriljem Slasheve Snakepit Records in pa Gibson Records.

Saul Hudson, bolje znan s psevdonimom Slash, je eden izmed najboljših kitaristov na svetovni rok sceni. Komaj dvajsetleten je zaslovel s skupino Guns N’ Roses, bendom ki je v osemdesetih in devetdesetih letih kraljeval skorajda povsod. Pesmi, kot so November Rain, Welcome to the Jungle in Sweet Child O’ Mine, uvrščamo danes med najboljše rok komade tistega obdobja, Slash pa je imel pri pisanju glasbe teh in drugih pesmi glavno vlogo.

Ko je leta 1996 angleški kitarist zapustil skupino Guns N’ Roses, se je končno posvetil samostojni glasbeni karieri. Najprej je ustanovil bend Slash’s Snakepit, izdal je dve plošči, nato pa z nekaterimi bivšimi člani zasedbe Guns N’ Roses ustanovil še skupino Velvet Revolver.

Leta 2010 je izdal svojo prvo solo ploščo Slash, pri kateri je sodelovalo veliko pomembnih glasbenikov in pevcev; naj omenim le Ozzyja Osbournea, Iggyja Popa, Chrisa Cornella, Davea Grohla in Mylesa Kennedyja. S Kennedyjem (pevcem skupine Alter Bridge) je sodelovanje nato nadaljevalo. Z njim in bendom The Conspirators je v naslednjih letih izdal še plošče Apocalyptic Love, World On Fire, Living The Dream ter dve leti od tega zadnjo 4.

Slash pa je seveda, kot večina kitaristov, zaljubljen v bluz glasbo. Potem ko je leta 1996 iz raznoraznih razlogov zapustil Gunse, je nujno potreboval obdobje oddiha in svobode. Katera pa je najbolj svobodna glasbena zvrst? Bluz seveda. Zato je s prijatelji postavil na noge glasbeni projekt Slash’s Blues Ball, s katerim so preigravali starejše bluz uspešnice. Nekajkrat so nastopili v živo, izdali pa niso nobene plošče.

Danes pa, po skoraj tridesetih letih, je Slash ponovno čutil potrebo po svobodni glasbi in tako poklical k sodelovanju dva izmed takratnih članov benda: basista Johnnyja Griparica in pianista Teddyja Andreadisa. Izbrali so dvanajst starih bluz komadov, k snemanju pa povabili cel kup glasbenikov. V prvem singlu Killing Floor dobimo na primer na vokalu pevca skupine AC/DC Briana Johnsona. V komadu Awful Dream poje stari Legvan Iggy Pop, v znameniti uspešnici Willieja Dixona Hoochie Coochie Man pa poje in igra kitaro lider zasedbe ZZ Top Billy Gibbons.

Nova Slasheva plošča je skratka prava poslastica za vse ljubitelje svobodnega bluz roka.

Orgy Of The Damned

Slash

Bluz rok

Snakepit Records/Gibson Records, 2024