Plošček s pesmijo, ki je rokerska bomba

Ljubitelji heavy psych in puščavskih ritmov, danes ste vi na vrsti. Prihodnji mesec bo namreč izšla res imenitna plošča. Pionirji svetovne heavy psych scene Nebula in špica italijanskega stoner ter fuzz rok gibanja Black Rainbows so tokrat združili moči in posneli »split« album In Search Of The Cosmic Tale: Crossing The Galactic Portal. Plošček, za katerega je vsaka izmed skupin pripravila tri komade, bo konec junija izdala založba Heavy Psych Sounds Records.

Nebula je bend, ki je zaznamoval ameriško underground rok sceno proti koncu devetdesetih in na začetku novega tisočletja. Skupina je psihedelični rokenrol iz sedemdesetih spojila s stoner glasbo in na tak način ustvarila svojevrstni heavy psych rok. Zasedbo sta leta 1997 ustanovila pevec in kitarst Eddie Glass ter bobnar Ruben Romano. Kmalu nato se jima je pridružil še basist Mark Abshire. Leto kasneje je band izdal svojo prvo kratko ploščo Let It Burn, leta 1999 pa je prišla na vrsto plošča To The Center. Gre za pravi glasbeni biser, ki tako rekoč ne sme manjkati v diskoteki ljubiteljev heavy psych ritmov.

Bend je v naslednjih letih izdal še štiri ploščke in leta 2010 končal z delovanjem. Člani skupine so nato sodelovali pri drugih glasbenih projektih, pevec in kitarist Eddie Glass pa se je leta 2019 odločil, da bend znova postavi na noge z novimi člani. Od takrat so Nebula posneli že dve plošči, šušlja se, da bo že naslednje leto na vrsti nova.

Puščavska glasbena zvrst in njene glasbene različice pa so v zadnjih letih aktualne tudi v Italiji. Skupina Black Rainbows spada med tiste, ki so se uveljavile tudi na evropski sceni, kjer velja danes za eno izmed glavnih stoner - psych rock zasedb. Sound skupine Black Rainbows je tak, da te takoj prevzame. V njem zaznamo puščavske ritme iz devetdesetih let, tu mislim na bende, kot so Kyuss, Fu Manchu in Monster Magnet, pomešane s psihedeličnim rokenrolom iz sedemdesetih (beri MC5, Hawkwind in Blue Cheer). Fantom je tako uspelo ustvariti originalno in eksplozivno glasbeno mešanico, ki pride še posebno do izraza na njihovih nastopih.

Black Rainbows in Nebulo dobimo tokrat kar na istem ploščku. In Search Of The Cosmic Tale: Crossing The Galactic Portal je namreč split album, kar pomeni plošča, razdeljena na dvoje. Najprej so na vrsti tri komadi Nebule. Prva Acid Drop je »umazan« heavy psych v tipičnem Nebula slogu. Druga Eye Of The Storm spominja na starejšo To The Center, medtem ko je Ceasar XXXIV izmed treh najšibkejša. Black Rainbows nam najprej ponujajo stoner rok koračnico The Secret, sledi bolj anonimna Thunder Lights On The Great Sky, na koncu pa res dobra Dogs Of War. Pesem, ki ima na začetku miren tempo, nekje na polovici pa pridejo v ospredje kitare, prava vesoljsko rokerska bomba!

In Search Of The Cosmic Tale: Crossing The Galactic Portal

Nebula/Black Rainbows

Heavy psych, stoner rok

Heavy Psych Sounds Records, 2024