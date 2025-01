Po 20 letih le napovedali odprtje pristav gradu Snežnik

Slovensko ministrstvo za kulturo je razpisalo javno zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskih prostorov na pristavah gradu Snežnik, kamor sodijo poslovni prostori in zunanje površine na območju državnega kulturnega spomenika. Tamkajšnji prebivalci so namreč ustanovili civilno iniciativo in ministrstvo pozvali k odprtju 20 let zaprte grajske pristave.

Predmet najema dela kulturnega spomenika državnega pomena Snežnik vključuje kavarno ali zajtrkovalnico z recepcijo, šest apartmajev z 12 ležišči in parkirni prostor za predvidoma 18 parkirnih mest.

Kot so pojasnili na ministrstvu, se zavedajo tudi pomena celovite ureditve grajskega parka in kompleksa gradu Snežnik s pristavami, kar so izpostavili v dolgoročni strategiji investicij v javno kulturno infrastrukturo v Sloveniji. Obenem je celovita prenova kompleksa gradu Snežnik osrednja prioriteta pri investicijah v kulturno dediščino v Notranjski regiji v okviru priprave novih regionalnih prostorskih načrtov, so še zapisali.

Rok za oddajo prijave je 27. februar. Vec informacij glede postopka javnega zbiranja ponudb je na voljo na tej povezavi.

Grad Snežnik na Notranjskem je eden izmed dveh gradov v Sloveniji, ki se ponaša z ohranjenimi avtentičnimi interjerji iz druge polovice 19. stoletja. Društvo ljubiteljev gradu Snežnik že več let opozarja na problematiko (ne)uporabe grajskih pristav. Kot so povedali pri društvu oziroma civilni iniciativi, se v primeru neodprtja nameravajo lotiti skrajnih oblik protesta, prav tako pa so pripravljeni ministrstvu ponuditi kulturni program, ki so ga v preteklosti tam že izvajali.