Poklon pesniku pod skupnim naslovom

»Rodil sem se 18. marca 1904 v Sežani blizu Trsta,» je zapisal Srečko Kosovel v seminarski nalogi iz francoščine. V mestu, na katerega je bil veliki slovenski pesnik navezan, se bo ob letošnji 120-letnici rojstva zvrstilo veliko dogodkov. Njihovo koordinacijo je prevzela Slovenska kulturno-gospodarska zveza, nizu dala naslov 1904, Kosovel, Trst, 2024 in celostno grafično podobo, delo tržaškega oblikovalca Aleša Brceta. Ker se bodo dogodki vrstili vse leto, se lahko partnerjem projekta spotoma pridružijo tudi novi.

Včeraj so niz predstavili na sedežu organizacije v Trstu. Predsednica Ksenija Dobrila je dejala, da je »večno mladi pesnik« (umrl je star le 22 let) tudi danes vir navdiha, zato upa, da bo 120-letnica rojstva tudi priložnost, da naša skupnost vzavesti njegovo kritičnost in evropsko naravnanost. »Ne bomo si jemali zaslug za vse, kar se bo od nedelje do jeseni dogajalo v Trstu, SKGZ nastopa le v vlogi spodbujevalke in koordinatorke,» je dejala Dobrila.

Projekt so podrobneje predstavili njegov koordinator Martin Lissiach oziroma nekateri sodelujoči partnerji. Dogajati se bo začelo že jutri: bralci Primorskega dnevnika bodo v roke dobili Kosovelu posvečeno prilogo, ob 17. uri pa bo v tržaškem Kulturnem domu Slovensko stalno gledališče gostilo Prešernovo gledališče iz Kranja s predstavo Žige Divjaka in Katarine Morano Kons: novi dobi. Na Kosovelov rojstni dan, 18. marca, bo v Sežani še premiera koprodukcije SSG in Kosovelovega doma Vlak št. 1 2 3 v bodočnost, ki se je bo udeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, v živo pa jo bosta predvajala radia Ars in Trst A. Direktor Danijel Malalan je napovedal, da bo v prihodnji sezoni na ogled tudi v SSG, »in delamo na tem, da bi vlak št. 1 2 3 zapeljal tudi v goriško evropsko prestolnico kulture in vse do leta 1926, ko bo minilo 100 let od Kosovelove smrti.«

Ob spomeniku dva dogodka

V ponedeljek dopoldne bodo Kosovelov rojstni dan proslavili najmlajši. Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice, Nižja srednja šola Srečka Kosovela z Opčin in Osnovna šola Srečka Kosovela iz Sežane vabijo ob 11. uri na slovesnost ob branju pesmi pred njegovim kipom v tržaškem Ljudskem vrtu. Pred istim kipom in ob isti uri bo v nedeljo, 24. marca, tradicionalna pesniška matineja ob svetovnem dnevu poezije, ki jo vsako leto prireja Slovenski klub v sodelovanju z Zvezo slovenskih kulturnih društev. Kosovelovi verzi bodo tu izzveneli v številnih svetovnih jezikih, v katere so bili prevedeni.

Ljubitelji poezije bodo v naslednjih tednih v roke dobili ponatis dveh knjig. Založništvo tržaškega tiska pripravlja posodobljeno izdajo dvojezične zbirke Ostri ritmi - Aspri ritmi, »v kateri je Jolka Milič zbrala vse, kar je Kosovelovega prevedla,» je spomnila urednica Martina Kafol. Prevode spremlja obsežna študija Mirana Košute. Pri založbi Comunicarte pa bo izšel ponatis dvojezične zbirke Tra Carso e Caos. Pre/Sentimenti s prevodi Darje Betocchi in konstruktivističnimi risbami Edvarda Stepančiča.

Krožek Krut načrtuje 17. junija na svojem dvorišču projekcijo filma Karmela, ki ga je Srečkovi sestri posvetil Marko Sosič, ZSKD pa 20. junija - na predvečer svetovnega praznika glasbe -, koncert Kosovelovih uglasbenih pesmi. Nastopili bodo MoPZ Vesna iz Križa, MePZ Rdeča zvezda iz Saleža, MePZ Ensemble Romjan in Kraški ovčarji, prav gotovo se bo še kdo pridružil, je napovedala Kim Furlan in obljubila sugestivno »in z bori povezano« lokacijo.

Partnerji niza 1904, Kosovel, Trst, 2024 so še Glasbena matica, Dijaški dom Srečka Kosovela, dva oddelka Univerze v Trstu, Slavistično društvo Trst Gorica Videm ter Tržaško knjižno središče, ki prav tako obljubljajo Kosovelu posvečene dogodke. Promovirali jih bodo tudi na Facebook in Instagram straneh kosoveltrst oziroma na spletni strani skgz.org.