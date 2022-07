Portret Ennia Morriconeja

Dolžina dokumentarca, ki se na velikem platnu vrti skoraj tri ure ne sme nikakor prestrašiti gledalca, ker zgodba, ki jo je Giuseppe Tornatore oblikoval več let, je tako zanimiva, da ni prostora za zehanje al zgolgočaseno gledanje na uro.

V sklopu poletne filmske ponudbe, se na veliko platno kina Ariston ta konec tedna vrača eno velikih filmskih presenečenj prejšnje sezone; dokumentarec Ennio, ki je premierno zaživel na lanski beneški mostri.

Delo je izjemni portret o nenavadnem življenju in delu Ennia Morriconeja, ki si ga je Tornatore zamislil v obliki dolgega pogovora z italijanskim legendarnim skladateljem, a tudi vrsto osebnosti, ki so ga poznale in z njim sodelovale. Avtorja številnih znamenitih skladb, ki so obogatile prav tako znamenite filme spoznamo ob opisu njegovega glasbenega genija. Intervju z mojstrom dopolnjujejo arhivski posnetki in spomini Morriconejevih kolegov filmarjev, kot so Quentin Tarantino, Hans Zimmer, Bruce Springsteen, Clint Eastwood, Bernardo Bertolucci, Ni ola Piovani.

Srečanje dveh oskarjevih nagrajencev, je izreden Tornatorejev poklon mojstru, s katerim je večkrat sodeloval; hkrati pa tudi mojstrski dokaz talenta, ki ga ima Tornatore pri nadvse enostavnem pripovedovanju tudi zahtevne zgodbe.

Ennio

Italija, Belgija, Holandska, Japonska, 2021

Režija: Giuseppe Tornatore

Sodelujejo: Quentin Tarantino, Hans Zimmer, Clint Eastwood, Bernardo Bertolucci in Nicola Piovani