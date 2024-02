Poslednji objem pred tragično Pinovo usodo

Pino in Laura objeta na Oberdanovem trgu, tam, kjer sta se shajala. To naj bi poosebljala mojstrovina Marcella Mascherinija nameščena sredi trga. Umetnik je sicer svoj kip poimenoval Cantico dei cantici (Visoka pesem), s čimer je želel izpostaviti moč ljubezni v nasprotju z zlom, ki se je udejanjal med nacistično okupacijo Trsta na istem trgu, kjer je bil sedež gestapa. Za takšno interpretacijo se je odločil avstrijski pisatelj Christian Klinger, avtor knjige Die Liebenden von der Piazza Oberdan (Zaljubljenca z Oberdanovega trga), ki je v nemškem izvirniku izšla leta 2020, na začetku letošnjega leta pa z naslovom Gli innamorati di piazza Oberdan v italijanskem prevodu Federica Scarpina pri videmski založbi Bottega Errante.

V okviru bogatega spremljevalnega programa Tržaškega filmskega festivala (TSFF) so knjigo predstavili v knjigarni Ubik, z njenim avtorjem in prevajalcem se je pogovarjala Vida Valenčič. Predstavitve pa si je povsem nepričakovano udeležil tudi Laurin sin Riccardo Bartole.

Kako to, da v njegovem rojstnem Trstu skoraj nihče ne pozna tragične zgodbe Pina Robustija in njegove zaročenke? Tako se je spraševal Christian Klinger, Dunajčan, ki ga je Trst zasvojil do take mere, da ima sedaj dva domova. »Še isti dan, ko sem podpisal pogodbo za nakup tržaškega stanovanja, sem se odpeljal do Rižarne, kjer spominska plošča opozarja, da so v koncentracijskem taborišču 6. aprila 1945 ustrelili Pina Robustija,» je povedal. Kot je opozoril avtor knjige, podatki o mladem študentu arhitekture niso stoodstotno verodostojni, zanj bi lahko trdil, da »so ga aretirali kot navadnega študenta, ubili pa kot političnega ujetnika«. V dveh tednih, kolikor jih je z drugimi zaporniki prebil v peklu Rižarne, se je izoblikovala njegova uporniška drža.

