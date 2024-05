V Mieli se začenja festival Heavy Psych Sounds Fest

Agencija Rocket Panda Management prireja danes in jutri v gledališču Miela prvo tržaško izvedbo priznanega glasbenega festivala Heavy Psych Sounds Fest. Potujoč festival glasbe, ki se uvršča med rok, metal in psihedelično glasbo, je v preteklosti potekal marsikje po ZDA in Evropi. Tokratna italijanska izvedba se bo istočasno odvijala v Trstu in Bologni.

Na odru gledališča Miela bodo zaigrali ameriški junaki sludge/weed metala Bongzilla, kalifornijska legenda Nick Olivieri s svojim bendom Mondo Generator (lani se je že udeležil poletnega festivala Stoner Kras na Proseku), italijanska doom zasedba Ufomammut, pionirji grškega stoner roka Nightstalker in marsikateri drug bend. Med drugim bodo jutri s svojim energičnim nastopom za dobro voljo poskrbeli tudi lokalni rokerji skupine Buss.

Program se bo danes in jutri predvidoma pričel ob 18. uri, odprtje vrat bo ob 17.30. Koncertom bo sledil »afterparty« z didžeji. Danes bodo nastopili Ufomammut, Mondo Generator, Kadabra, Witchthroat serpent, 1782 ter Tankzilla, jutri pa Bongzilla, Nightstalker, Mr. Bison, Josiah, The Clamps in Buss.

Vstopnice so na voljo pri blagajni gledališča Miela (vsak dan od 17. do 19. ure) ter na spletni strani vivaticket.com. Ljubitelji žanra imajo na voljo tako dnevne vstopnice kot tudi vikend paket, veljaven danes in jutri.